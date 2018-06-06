АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- Состоятся игры в рамках календаря первой лиги сезона-2018 между командами «Локомотив-Памир» – «Зарафшон», «Вахдат» – «Сомон» и «Истаравшан» – «Хулбук». Начало матчей в 17:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ИЮНЯ

1951 - Создано добровольное спортивное общество «Колхозчи».

2016 - В Таджикистане очередной учебный год завершился для школьников без торжественности и «Звонка зрелости»;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ИЮНЯ

1915-1979 – Родился журналист Каноат Мусоятов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, по Востоку ГБАО ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 36-39 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 30-32 тепла.