Вряд ли вы знаете о том, как обычно украшают свое одиночество пожилые и одинокие люди. В очередном сюжете проекта «Салом, соседи!» мы решили показать вам историю 77-летнего мистера Птичкина из Худжанда, который стал известным среди местных благодаря своей огромной любви к канарейкам.

Почему Птичкин? Да просто потому, что бывший актер кино и известный балетмейстер Таджикистана Мириброхим Джамолов нынче находит свое утешение лишь в птицах: он с ними общается, он с ними поет, ему с ними не одиноко.

Сейчас вместе с мистером Птичкиным живут более 30 канареек. К нему специально посмотреть на них приезжают гости не только из разных уголков Таджикистана, но и туристы из США и России.

«Часто потом просят продать. Так как у меня 9 видов канареек, то цена на них тоже разная – варьируется от 150 до 500 сомони. Если повезет и продам хоть одну, то считайте у меня и моих птиц пир: покупаю вкусное не только себе, но и канарейкам. Они очень любят ягоды и каши», - делится дедушка, который ежемесячно получает всего 240 сомони пенсию.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Цель проекта «Салом, соседи!» проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

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