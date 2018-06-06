В Белоруссии не исключают введение в стране уголовной и «очень крупной материальной ответственности» за распространение в интернете недостоверной информации.

"Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия", — сказал генеральный прокурор страны Александр Конюк перед награждением победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры, сообщает Тut.by.

"Видите, сколько СМИ сейчас появилось, их специфику. Я имею в виду интернет и форумы, — сказал генеральный прокурор Александр Конюк. — Чего там только нет! Придумывают себе никнеймы, оскорбляют друг друга, людей".

Вопрос о регулировании интернета остро стоит и в странах Западной Европы, отметил белорусский прокурор.

"В Германии штрафы чуть ли не в миллионы долларов за предоставление ложного контента. Мы должны говорить об этом, и прокуроры не должны допускать оскорбления. Иногда форумы — это грязь", - отметил Конюк.

Он напомнил, сейчас за клевету в Белоруссии предусмотрена административная и уголовная ответственность, и не исключил, что за недостоверную информацию тоже придется отвечать: "Не исключено введение очень крупной материальной ответственности и уголовной".

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