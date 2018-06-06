Шавкат Мирзиёев заявил, что налоги с ташкентских базаров шли не в бюджет, а в карманы чиновников.

Очередная критика в адрес налоговой системы прозвучала от главы Узбекистана на видеоселекторном совещании 5 июня, пишет ИА Фергана.

«Большие люди с ташкентских рынков начали заливаться соловьем, рассказывая, кому сколько давали, что делали. Деньги они вернут государству. В прежнее время налоговики сели народу на голову, теперь такого не будет», - заявил Мирзиёев.

По его словам, только на Чиланзарском вещевом рынке выявлен 791 предприниматель, торговавший без уплаты налогов.

Из-за ненадлежащего контроля над автомобильными стоянками в Ташкенте городской бюджет не досчитался 18 млрд сумов ($2,2 млн). Президент сообщил и о проблемах в Наманганской области, где резко снизились отчисления в бюджет от предприятий торговли и общественного питания. В итоге в казну не поступило примерно 20 млрд сумов ($2,5 млн).

Президент Узбекистана привел факты налоговых преступлений в бизнесе, когда за определенную мзду сотрудники фискальной службы покрывали предпринимателей.

«77 предприятий с оборотом свыше 1 млрд сумов ($125 тысяч) отчитывались, что у них работает один сотрудник. Может ли налоговик об этом не знать?», - возмутился Мирзиёев.

На совещании было объявлено об увольнении двух чиновников – заместителя председателя ГНК Назарали Норбоева и главы главного налогового управления Ташкента Музаффара Пардаева. На освободившиеся должности назначены Алимжан Файзибаев и Нормат Турсунов соответственно.

Продолжая тему коррумпированности системы, Мирзиёев рассказал, что за помощь в трудоустройстве в налоговые органы бывший заместитель председателя ГНК Абдусалом Юлдашев брал взятку в размере $30-40 тысяч. Напомним, что Юлдашева и его сына задержали в Ферганской области 28 мая. Чиновник подозревается в присвоении государственных средств в объеме 3 млрд сумов (около $375 тысяч).