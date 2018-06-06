Таджикские банки повышают процентные ставки по кредитам в национальной валюте, снижая при этом ставки по кредитам в иностранной валюте.

Согласно данным Национального банка Таджикистана, средневзвешенные процентные ставки по кредитам в национальной валюте за четыре месяца этого года выросли на 2,92 процентных пункта. В январе нынешнего года ставки по кредитам в национальной валюте составляли 27,57%, а в апреле – уже 30,49% годовых.

Тем временем, ставки по кредитам в иностранной валюте снизились за этот период на 0,97 процентных пункта: с 17,97 процентов в начале этого года до 17,00 процентов в апреле.

Кредитный портфель таджикских банков на начало апреля этого года составил 8 миллиардов 205 миллионов сомони. Просроченные кредиты в портфеле оцениваются на уровне 23 процентов, что более чем в два раза превышает максимально допустимую норму в 10%.

Размер таких проблемных кредитов в банковской системе Таджикистана с начала года сократился примерно на 100 миллионов сомони.

Просроченная задолженность по ссудам на 1 апреля этого года составила более 1 миллиарда 878,5 миллионов сомони.

Около 30% просроченных кредитов были выданы в национальной валюте, а свыше 70% - в иностранной валюте.

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