Благодаря инициативе нашей соотечественницы, недавно в Таджикистане впервые побывали студенты одного из американских университетов, которые ознакомились с жизнью обычных таджикистанцев. После поездки они поделились своими впечатлениями с «АП».

Как оказалось, каждый год университет Денисон предлагает студентам ознакомительную программу за рубежом, чтобы у них появилось представление о той или иной стране.

Как рассказала «АП» наша соотечественница, профессор экономики Денисонского университета Заррина Джуракулова, вместе с коллегой, профессором Сохрабом Бехдадом они предложили провести учебную программу в Таджикистане.

«Американские студенты мало знают что-либо о Центральной Азии, а о Таджикистане может только то, что он входил когда-то в состав СССР, - объяснила Заррина, - Про Афганистан знают, а про Таджикистан почти ничего. Чтобы восполнить этот пробел, мы вместе с господином Бехдадом написали подробную программу и мотивировали свое предложение тем, что, например, наши студенты часто едут в Латинскую Америку или на Кубу, где небезопасно, почему бы не показать им более спокойную азиатскую страну, которая была бы интересна для изучения?».

По ее словам, когда они получили «добро», сначала провели трехдневный семинар, на ознакомительных лекциях которого рассказали о политическом укладе стран ЦА, об истории Саманидов, о советском прошлом и о войне в Таджикистане, на слайдах продемонстрировали таджикские традиции и обычаи. Этот семинар посетили 400 студентов. Когда речь зашла о самой учебной поездке, в Таджикистан согласились поехать лишь 12 человек.

«Причем, среди участников нашей экспедиции были те, кто сам оплатил все свои расходы в поездке, часть спонсировал сам университет», - рассказала Заррина.

Университет Денисон - это частный институт гуманитарных и точных наук в Гранвилле, штат Огайо, США, основанный в 1831 году. В университете насчитывается более 2 тысяч студентов. Денисон предлагает международным студентам частично или полностью оплатить их обучение в вузе, если они продемонстрируют высокий уровень знаний.

Возле фонтанов на Оперке из личного архива

Американские студенты пробыли в Душанбе 4 дня и смогли ознакомиться с жизнью своих сверстников, достопримечательностями города, провели несколько встреч с представителями различных организаций.

Особенно гостям понравились таджикское гостеприимство. Они побывали в доме одного из преподавателей Национального университета и посетили восточный базар. Для них также были организованы встречи с молодежью в ТНУ и в Американском уголке, где они могли пообщаться на английском языке со своими сверстниками на различные темы.

В Американском уголке Душанбе Asia-Plus

«Наши студенты потом признались, что были благодарны нам за ознакомительный семинар, который дал им базовые знания о стране и помог найти темы для бесед», - отметила профессор.

По ее словам, группа у них собралась разношерстная – студенты разного возраста, изучающие различные дисциплины: многие до поездки даже не были знакомы.

«В США с молодого возраста люди активно участвуют в политической жизни страны и поэтому неудивительно, что в нашей группе собрались представители различных политических партий. Гарнер, например, представлял республиканцев, а Арман – демократов. Мэдди была из либеральной партии, беспартийными были единицы. Поначалу они не переваривали друг друга, но во время путешествия – подружились и сплотились. Это хороший знак», - рассказала Заррина.

Судя по рассказам самих ребят, больше всего иностранцев удивила единая школьная одежда таджикских учащихся, причем, отзывы на удивление, были положительными.

«Это очень хорошо, а у нас на занятия могут прийти даже в шортах», - посетовал один из них.

Поход в Национальный музей Таджикистана из личного архива

Вторым поразившим их моментом стал мусор. Молодые американцы удивились, что все виды мусора надо бросать в одно ведро, когда они с детства привыкли к разумному распределению – пластик, стекло, бумага, бытовой мусор – все по отдельности.

Некоторых удивили наши люди. Например, гости были растроганы поведением продавщицы на базаре, которая угостила всех горячими лепешками и не взяла денег.

Из национальной еды гостям понравились блюда из баранины. Кстати, двух американских студенток показали по местному телеканалу, когда снимали сюжет о вежливых милиционерах.

По словам Заррины, организаторы решили показать американцам все реалии жизни в Таджикистане, чтобы у них, в отличие от туристов, сложились правильные впечатления о стране.

Американские студенты общаются с таджикскими сверстниками Asia-Plus

Кроме Душанбе группа побывала в Худжанде, куда отправилась по автодороге Душанбе-Чанак, останавливаясь на отдых в живописных местах и в кишлаках, чтобы пообщаться с местными жителями.

Из Худжанда путешественники отправились через Пенджикент в Самарканд и Бухару.

«В общем, у нас получилась насыщенная ознакомительная программа. Ребята потом признались, что их выбор был правильным и они счастливы, что вернулись с морем положительных эмоций из этой поездки. Но это первая ласточка, надеюсь, что и впредь мы сможем отправлять в Таджикистан наших студентов», - поделилась Заррина.

Она также отметила, что поездка была полезной для ее подопечных и в личном плане – они приобрели в Таджикистане много друзей.

Американские студенты побывали в американском уголке Душанбе. Asia-Plus

Американские студенты после возвращения домой поделились своими впечатлениями в Фейсбуке:

«Мне очень понравился визит в Таджикистан. Страна настолько необыкновенно красива от Душанбе до гор и деревень, и люди очень приветливы. Здесь есть все условия, чтобы посетить ее. Поэтому я надеюсь, что как можно больше людей смогут наслаждаться этой удивительной страной, ее гостеприимной нацией и быть приветствуемыми также, как и я!», - поделился студент 2 курса Марк Рид, который изучает международные экологические исследования.

«Таджикистан - прекрасная страна, полная дружелюбных людей, катящихся гор и отличной культуры, - пишет студентка-третьекурсница Мэдди МакКенни-Лидик, изучающая гендерные исследования.

«Я буду до конца своей жизни помнить эту страну, людей, которых я встречал, и уроки, которые я извлек отсюда. Таджикистан - это все, что я ожидал изучить - объединение истории, культуры и традиций, порожденных веками. Я так рад, что приехал в эту страну и стал свидетелем ее многовекового богатства и перехода в современную эпоху», – написал Майанк Дев Кумар, студент 2 курса, который изучает международную политологию.

«Я путешествовала по всему миру, и никогда не видела такой чистой и гостеприимной страны. Люди здесь невероятно дружелюбны: где бы я ни была, меня останавливали и общались совсем незнакомые люди, многие просто так приглашали зайти в дом на угощение. Это то, чего просто нельзя увидеть в большинстве стран мира», - делится впечатлениями Кэтрин Постма, студентка 3 курса факультета химии.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus