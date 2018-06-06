Теперь жители областного центра, а также других городов и районов Согда будут иметь возможность в течение 15 дней получать визы в Германию и в другие страны шенгенской зоны.

В церемонии открытия Визового центра Германии в рамках своего рабочего визита в город Худжанд принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РТ Найтхарт Хёфер-Виссинг.

"ФРГ заинтересована в упрощении визовых процедур и предоставлении виз в кратчайшие сроки для граждан Таджикистана. Для жителей Худжанда и региона этот центр создает хорошие возможности, так как граждане без дополнительных затрат и экономя свое время смогут получить визу", - отметил он.

Заместитель председателя города Худжанда Джамшед Абдукаюмзода отметил, что благодаря политике открытых дверей государства и правительства сегодня граждане имеют возможность путешествовать без каких-либо препятствий в любую страну мира.

"Открытие данного центра в Год развития туризма и народных ремесел имеет особое значение, так как его функционирование упрощает процесс получения виз для граждан, а также содействует предпринимателям и торговцам в ведении бизнеса и выхода на внешние рынки", - сказал он.

Услуги центра будут осуществляться со стороны ООО «Дунёгард» на третьем этаже здания «Казкоммерцбанка» в городе Худжанде и граждане в течение 15 рабочих дней смогут получить визу.

Компания «Дунёгард» будет осуществлять услуги оформления и передачи документов, и не будет иметь отношения к вопросам содержания документов, выдачи визы и отказа в визе.

Услуги компании для получения визы без учета платежей Посольства Германии в Таджикистане будут составлять около 20 евро.

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