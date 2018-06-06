В конце мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон порекомендовал дехканам не поститься. Такой призыв прозвучал впервые, потому что в этом году месяц Рамазан выпал на посевную. Мы отправились на ближайшие поля и узнали, как держит рузу трудовой народ.

Священный месяц Рамазан уже перевалил за экватор. В три ночи заканчивается время сухура – завтрака.

В селах Таджикистана первыми обычно встают женщины, на ногах они уже с двух часов. Готовят завтрак. У каждой семьи свои традиции и продукты. Традиционно – чай с наботом, лепешки, фрукты, изюм, каймак, часто фатыршурбо и другие блюда - в общем, готовят исходя из своих возможностей.

Уже несколько лет Рамазан приходится на летнее время. В этом году он выпал на посевную и сбор урожая. Именно поэтому глава государства предложил людям, работающим в поле, перестать поститься:

«Если сейчас, во время посевной, дехкане не выйдут на поля, не будут работать, то не будет урожая».

«Кто-нибудь задумывался, что он сможет заготовить на зиму? Если в этом месяце, который приходится на сезон посева и сбора сельскохозяйственной продукции, мы не будем работать, то время уйдет, мы потеряем урожай, и, естественно, зимой семьи столкнутся с трудностями и проблемами. Если крестьянин не занимается посевом, дети зимой останутся голодными», - сказал Эмомали Рахмон.

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- Руза - это великое испытание, - говорит бригадир хозяйства в Турсунзаде Абдулхамид. – У нас, за исключением больных, немощных, беременных женщин, многие держат рузу. Из здоровых людей по рекомендации руководства некоторые не соблюдают пост, так как у них действительно тяжелая работа – кто-то работает у ванны алюминиевого завода или строит Рогун, другой целыми днями не уходит с поля.

В эти дни в разгаре уход за хлопчатником, сбор лука, огурцов, клубники, черешни, абрикосов, посадка риса, заготовка сена и др.

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Работа в поле отнимает много сил и энергии.

- Дехкане работают по полдня, больше не выдерживают, - говорит фермер. – Я и сам не могу отказаться от поста, ведь это моя вера, но и работать больше половины дня для меня тоже тяжело. Мы ведь начинаем с 5 утра.

Бобои Халиму 70 лет. У него огромное поле с луком. Первым в поле всегда приходит он. За ним, как журавлиный клин, тянутся работники - это его семья, родственники, односельчане.

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- Нужно как можно быстрее собрать с поля урожай, - говорит фермер. – Лука много уродилось. К нам приехали оптовики из Согда. Сдаем по-разному – от 80 дирамов до 1,30 сомони за килограмм.

Для прополки и сбора бобои Халим нанимает посторонних людей, в основном это женщины. У большинства – мужья в России. За день работы фермеры им платят по 30 сомони. Это хоть какая-то помощь семье, считают работницы.

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Уже начинают краснеть помидоры. Так что работы в ближайшее время хоть отбавляй.

- Летом мы тоже в жару после обеда не работали, а сейчас тяжело не из-за жары, а потому что пост держим, - говорят женщины. - Но и деньги ведь нужны, поэтому если силы есть – больше работаем, если нет – то только до обеда.

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Садовод Хусниддин занят очисткой сада от сорняков и кустарников, у него 3 гектара земли. Пока другой работы нет.

- У меня сейчас не тяжелая пора, спокойно можно держать рузу, - говорит он. – Да и, слава Аллаху, в нынешнем году этот сезон выдался прохладным.

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Курбон держит водяную мельницу в своем кишлаке.

- Работа пыльная, но удобная для соблюдения поста, - радуется он. – Кругом вода и прохлада. С удовольствием держу рузу!

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