Агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан сообщает, что в некоторых районах республики сегодня столбик термометра поднимется до 40 градусов. А завтра, 7 июня, и вовсе перевалит за эту отметку.

Жара придет на юг республи - в Хатлонскую область, где температура в долинах днем достигнет 41 градуса. Завтра в Бохтаре - административно центре Хатлона, и вовсе будет 42 градуса.

В столице сегодня небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем достигнет 36-38 градусов тепла. А вот 7 июня столбик термометра в Душанбе поднимется до 40 градусов.

Прохладенее будет в Согде - здесь столбик термометра поднимется сегодня до 32-37 градусов тепла, а в горах и вовсе будет 20-25 градусов тепла. Правда, завтра тоже будет очень жарко.

В Горном Бадахшане на западе области сегодня днем 28-33 градуса, а на востоке ГБАО 16-21.

В районах республиканского подчинения до 38 градусов тепла. В горах, ессстественно, на 10 градусов прохладнее.

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