В результате проливных дождей на востоке Таджикистана сошли селевые потоки, подтопившие 20-25 приусадебных участков местных жителей сел Янгишахр, Джултерак, Сурхоб и Кушагба Ляхшского района. В результате стихии жертв нет.

Полностью разрушено одно вспомогательное сооружение, частично нанесен урон пяти вспомогательным пристройкам. Жилые дома не пострадали, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при правительстве РТ.

Пресс-центр КЧС отмечает, что грязекаменная масса перекрыла участок на 250-253 км автодороги Вахдат-Лахш-Саритош. Для расчистки дороги была привлечена специальная техника, на данный момент движение полностью восстановлено.

Для определения ущерба на месте работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям района.

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