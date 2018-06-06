Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису - свадебное торжество обошлось ему в миллионы долларов, сообщает портал БӘСЕ.kz.

Свадьба со звездами российской и западной эстрады состолась в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Вечер вели Максим Галкин, которому якобы заплатили 100 тысяч долларов, и Николай Басков.

На свадьбу была также приглашена американская певица Дженифер Лопес: по разным сведениям, она обошлась устроителю торжества от одного до двух миллионов долларов.

Патох Шодиев - казахстанский миллиардер, родом из Узбекистана, постоянно живет в Лондоне, имеет гражданство Бельгии. Его состояние Forbes оценивает в $3,7 млрд. Свое состояние он заработал, продавая казахский хром и алюминий.

Со своими партнерами по бизнесу — Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым — является сооснователем и совладельцем Eurasian National Resources Corporation (ENRC), одной из ведущих в мире компаний, занимающейся добычей и обогащением полезных ископаемых, в частности угля, меди и кобальта. ENRC занимает одно из лидирующих мест в мире по производству феррохрома, глинозема и железной руды.

Патох Шодиев kaznews.kz

Нафиса Шодиева — младшая дочь олигарха, известна тем, что выпустила чехол на iPhone с палеткой макияжа внутри. Комплект обойдется в $50: $30 — цена самого чехла и $20 стоят три ячейки: помада, тональный крем и бальзам для губ.

В 2010 году Патох Шодиев уже проводил свадьбу своему сыну Сабиру в одном из ресторанов в Монако, тогда только на оформление зала цветами у олигарха ушло 250 тысяч евро.