Совет улемов Исламского центра Таджикистана опровергает появившиеся в обществе слухи о том, что вводятся ограничения на празднование Рамазана, знаменующего завершение великого поста.

В своем распространенном заявлении Совет улемов в категорической форме опровергает сообщения ряда СМИ о том, что в текущем году введены ограничение на празднование Рамазана.

«В этих сообщениях подчеркивается, что празднование окончания священного месяца Рамазан совпадает с датой проведения экзаменов в общеобразовательных школах и вузах Таджикистана, а такие утверждения не соответствуют действительности, так как дата Иди Рамазон еще официально не объявлена», - отмечается в заявлении.

Совет улемов утверждает, что такие необоснованные сообщения создают недопонимание в обществе и снижают уровень доверия граждан к СМИ.

Между тем, Иди Рамазан в Таджикистане является выходным днем. И, по сути, в этот день никакие организации, в том числе, учебные учреждения, работать не должны. Однако в прошлом году, на праздник Курбон, который в республике также отмечается с выходным днем, и выпадал в 2017 году на 1 сентября, все дети пошли в школы.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus