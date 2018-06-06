Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков взят под стражу 5 июня, ему избрана мера в виде содержания в СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия. Вчера взят под стражу был и бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов.

Сапар Исаков и Кубанычбек Кулматов считаются одними из самых ближайших соратников экс-президента Алмазбека Атамбаева. Решения о мере пресечения принял Первомайский районный суд Бишкека, сообщает Радио Азаттык.

Мера пресечения бывшему премьер-министру Сапару Исакову, который находился под подпиской о невыезде, в виде содержания в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия была избрана 5 июня.

29 мая в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, экс-премьеру было предъявлено обвинение по статье "Коррупция" и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кубанычбек Кулматов Tengrinews.kz

Также взят под стражу бывший мэр Бишкека, экс-глава Таможенной службы Кубанычбек Кулматов. На него заведено аналогичное уголовное дело.

По версии следствия, Кулматов в 2014 году, занимая пост мэра Бишкека, "незаконно использовал грантовые целевые средства на сумму 2 миллиона долларов", которые были предоставлены столице китайской компанией TBEA. По данным ГКНБ, средства были переданы киргизской стороне для строительства двух новых школ в регионах, однако позднее были перенаправлены в столичный муниципалитет для возведения школы в жилмассиве "Калыс Ордо".

Кулматов — сын советского и российского дипломата, считался одним из приближенных экс-президента Киргизия Алмазбека Атамбаева. Ранее во вторник суд арестовал еще одного соратника Атамбаева — экс-премьера Сапара Исакова.

