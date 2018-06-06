Команда юных интеллектуалов из Центра развития интеллекта "Пифагорка" Худжанда по результатам Международной олимпиады в Москве победила в командном зачете, завоевав большее количество наград.

22 ученика ЦРИ "Пифагорка" в городе Худжанде в возрасте от 6 до 15 лет - учащиеся школ городов Худжанда и Бустона на Международной олимпиаде по ментальной арифметике, которая прошла 2-3 июня в Москве, в целом завоевали 18 золотых медалей и 5 кубков.

Нигора Бабаджанова, директор ЦРИ "Пифагорка", сообщила "АП", что в олимпиаде приняли участие 600 детей в возрасте от 4 до 16 лет из 66 городов России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

По ее словам, все воспитанники центра - учащиеся частных школ Пулатова, «Гулчини маьрифат», «Амид», Гете, гимназии №4, лицея №1 имени М.Осими, общеобразовательной школы №18 города Худжанда и Президентской школы и гимназии №1 города Бустона получили удостоверения "Мастер ментальной арифметики".

Для того, чтобы стать "мастером ментальной арифметики", им надо было решить правильно не менее 95% примеров - 210 примеров за 25 минут для школьников и 150 примеров для дошкольников.

Кроме золотых медалей, согдийские умники и умницы завоевали 5 кубков, как лучшие в своих категориях.

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