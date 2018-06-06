В Москве задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана. По данным СМИ, Магомеда Хизриева заподозрили в попытке профинансировать своё продвижение по карьерной лестнице.

Как пишет газета «Коммерсантъ», речь идет о взятке в размере двух миллионов долларов. Именно в такую сумму Хизриев якобы оценил свою фамилию на кабинете главы полиции Дагестана.

«Деньги предполагалось „занести“ кому-то из руководства ГУСБ. Через эту структуру проходят все кадровые вопросы подобного уровня, она согласовывает эти назначения», — сказал источник газеты.

Интересующий полковника пост занимает 61-летний генерал-лейтенант Абдурашид Магомедов. Он возглавляет ведомство с 2010 года и уже достиг пенсионного возраста. Однако, несмотря на слухи об отставке, Владимир Путин продлил контракт Магомедова. Распоряжение об этом Кремль опубликовал накануне.

Хизриев, по данным издания, был задержан 5 июня в одном из зданий Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД в Москве. Операцию по задержанию дагестанского полковника провели сотрудники Главного управления собственной безопасности ведомства и оперативники ФСБ. Вопрос о его дальнейшей службе в органах внутренних дел будет решён по результатам служебной проверки, пишет газета.