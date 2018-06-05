АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В столичном Доме кино пройдет режиссерский мастер-класс по личной методике «Снять собственный фильм «с нуля» Эрнеста Абдыжапарова - известного представителя кыргызского кинематографа, кинорежиссера, сценариста, композитора, лауреата многих международных кинофестивалей.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ИЮНЯ

Международный день работников кооперации.

2004 – В Хороге состоялась церемония закладки фундамента Университета Центральной Азии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ИЮНЯ

1931 – Родился Народный художник Таджикистана Аюб Юлдошев.

1936 – Родился доктор биологических наук, профессор Толиб Рузиев.

1947 – Родился актер и кинорежиссер Сайидо Курбонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: 21-23 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.