МВД Таджикистана заявляет, что сотрудники ГАИ Таджикистана, которые якобы вымогали деньги у румынских туристов, уволены с работы за нарушение профессионально-этического кодекса работников милиции: они невежливо разговаривали с туристами, а также нарушили форму одежды.

Пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджона Эмомали сообщил «АП», что в отношении них не возбуждено уголовное дело.

«Если бы путешественник из Румынии Михай Сика написал заявление, что таджикские гаишники вымогали у них деньги, мы бы возбудили уголовное дело в отношении этих сотрудников ГАИ. Однако к нам такое заявление не поступило до сих пор, несмотря на то, что данный факт произошел год назад», - отметил Умарджони Эмомали.

Однако, по его словам, сейчас международный отдел МВД намерен попытаться найти и связаться с этими туристами, чтобы они написали заявление по факту взятки, и попутно МВД ведет внутреннее расследование.

МВД Таджикистана приступило к расследованию данного случая после публикации в СМИ видеоролика, появившегося в сети 28 мая 2018 года. Выложил ролик в сеть Михай Сика – турист из Румынии, в прошлом году побывавший в Таджикистане.

Мотопутешествие румынцев пролегало через 5 стран, и за 50 дней они преодолели 25 тысяч километров. В Таджикистане они пробыли 5 дней и проехали по труднодоступным дорогам.

В июле прошлого года Михай Сика и его друг на мотоциклах совершили поездку на Памир. При возвращении в Душанбе, 28 июля 2017 года, при въезде в Куляб иностранных байкеров остановил дорожный патруль ГАИ.

О том, как все происходило, рассказывается в видео, опубликованном румынским туристом. Видно, что инспектор, который не знал по-английски ни слова, жестами показывает, что гости нарушили ПДД.

По утверждению туриста, милиционер потребовал с них 500 сомони, но после согласился и на 200. Михай выложил деньги на сиденье машины милиционера. Факт взятки зафиксирован на видео.

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