В Душанбе состоялась презентация книги «Мочарои рафта» («Происшествия минувшего») известного таджикского предпринимателя Абдухалила Холикзода.
В презентации, которая прошла в малом актовом зале издательства «Шарки Озод», собрались писатели, ученые, журналисты и друзья Абдухалила, которые поздравили автора с первой его книгой и высказали мнения по ее содержанию.
Книга представляет собой сборник небольших эссе и новелл, в которых автор не только рассказывает о ключевых событиях своей жизни, но дает оценку событиям, происходившим на заре независимости в родном Таджикистане.
Язык изложения очень прост, события даются в такой динамике, что книга читается на одном дыхании.
"Наше поколение можно считать потерянным поколением", - такими словами начинается книга Холикзода. – Время его взросления совпало с распадом Советского Союза. Этот катаклизм свел на нет все наши планы на будущее".
Абдухалил известен в Таджикистане больше как предприниматель, поэтому очень ценными для читателей могут быть его размышления о том, как начать бизнес с нуля. В этом отношении книгу Абдухалила можно причислить и к образцам деловой литературы, которые в Таджикистане встречаются редко.
Как отметили присутствующие на презентации, книга «Мочарои рафта» имеет полифонический характер – в ней соприкасаются не только биография одного из простых граждан Таджикистана, в ней речь идет и об экономике, бизнесе, истории гражданского противостояния в республике, есть в ней и полезные наставления, изложены этические принципы автора.
Абдухалил Халиков родился в 1966 году в Пенджикенте, в знаменитом селе Панджруд. В 1992 году окончил факультет восточных языков Таджикского государственного университета им. Ленина.
Но судьба распорядилась так, что Абдухалил не строил свою жизнь согласно специальности, а пошел в сферу бизнеса.
В одной из глав книги автор дает подробное разъяснение своему выбору.
Картины жизни, которые показывают автора в различных ракурсах событий его жизни, особенно в 90-е годы, не может оставить читателя равнодушным.
Очень впечатлительными получились эпизоды, в которых речь идет о выживании национального бизнеса в лихие годы гражданской войны, борьбе автора на фронте бизнеса хлопка и других.
Книга написана в форме художественных воспоминаний, но она отличается от литературных произведений тем, что в ней нет ни одного вымысла.
Автор в настоящее время продолжает работу над второй частью книги. Участники презентации считают автора продолжателем традиции Садриддина Айни, «Воспоминания» которого считаются блестящим образцом этого жанра в таджикской литературе ХХ века.
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Joker Psyho58 минут назад
А где можно найти электронный вид этой книги, очень хочется прочитать.
Кадрус1 час назад
Это человек, который основал кардиологическую клинику "Сино", если не ошибаюсь.
Joker Psyho Кадрус52 минуты назад
да, именно он.