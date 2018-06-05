Трехуровневая транспортная развязка на пересечении проспектов Нусратулло Махсума и Гафурова (82-й мкр-он) будет сдана в эксплуатацию в начале сентября этого года – к очередной годовщине празднования независимости Таджикистана. Это первая в Таджикистане эстакада такого вида.

«Строительные работы практически завершены, остается нанести второй слой асфальта и благоустроить прилегающую к этому объекту территорию», - сообщили «АП» в Центре реализации проектов министерства транспорта РТ.

Совсем недавно по нижней части эстакады было открыто пробное движение транспорта.

«Полностью эстакада будет готова к сентябрю этого года и в дни празднования независимости страны будет сдана в эксплуатацию», - добавили в министерстве.

Строительство эстакады на 82-ом микрорайоне в рамках проекта «Улучшению состояния региональной автотрассы Душанбе-Турсунзаде, участка дороги от памятника Абуали ибн Сино до западных ворот города Душанбе» началось в сентябре 2016 года.

В рамках этого проекта в феврале этого года началось строительство второй эстакады в столицы – в районе Караболо.

На реализацию этого проекта Европейский банк реконструкции и развития предоставил Таджикистану кредит в размере $35 млн., а также техническую помощь в объеме $3 млн. Соответствующее соглашение было подписано летом 2015 года.

Проект осуществляет китайская компания «Синьцзян-Бейсиньская группа по строительству дорог и мостов» (Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co, Ltd).

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