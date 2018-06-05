Информационно-аналитическое агентство Content Review опубликовало результаты исследования тарифов на услуги мобильного интернета в 50 странах мира. Таджикистана в нем нет, но мы решили сами посчитать, какой место могла бы занять наша республика в этом рейтинге.

В ходе исследования, проведенного в партнерстве с ПАО «Вымпелком», были проанализированы тарифные предложения 137 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта.

Наиболее дешевый мобильный интернет в мире - в Иране, где один гигабайт стоит примерно 9 американских центов.

Для расчета стоимости гигабайта брались тарифные опции или «интернет-тарифы» с включенным трафиком от 3 гигабайт и выше. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта.

В десятку стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета вошли также, помимо Ирана, Польша (27 центов за 1 Гигабайт), Венесуэла (37 центов), Казахстан (80 центов), Индия (85 центов), Египет (88 центов), Пакистан (90 центов), Россия (1,05 доллара), Италия (1,53 доллара) и Нигерия (1,6 доллара).

Специалисты Content Review не исследовали тарифы на услуги мобильного интернета в Таджикистане.

Однако, если исходить из тарифных опций, используемых в рейтинге - от 3 гигабайт и выше, то стоимость 1 гигабайта мобильного интернета таджикских операторов в среднем составляет 26 сомони или около 3 долларов.

Таким образом, Таджикистан в рейтинге Content Review можно было бы смело разместить на 17-ом месте – между Финляндией и Тайванем, у которых стоимость равна $2,9 и $3,06 соответственно.

Кстати, в соответствии с рейтингом, самый дорогой мобильный интернет в Японии – 13,3 долларов за один гигабайт.

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