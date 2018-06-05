Страна: Испания, США

Жанр: боевик, приключения, фантастика

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Актеры: Брайс Даллас Ховард, Крис Пратт, Джеймс Кромуэлл, Джефф Голдблюм, Джеральдин Чаплин, Тоби Джонс

Премьера в Душанбе: 6 июля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

На острове Исла-Нублар, где не так давно располагался парк развлечений с динозаврами, правит бал дикая природа. Но без людей все далеко не так спокойно, как могло бы показаться. Основатели парка приняли решение построить его, несмотря на активный вулкан, расположенный в сердце острова. Вулкан пробудился и рискует потопить остров в лаве. Управляющая парка Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и спасти динозавров от неминуемой гибели.