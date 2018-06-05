Для маленькой Фотимы из Яванской школы-интерната 4 июня 2018 года стал днем настоящего счастья. В этот день она вместе с преподавателями и другими учащимися школы приехала в Душанбе на праздник. Праздник, который осчастливил Фотиму и ее друзей, организовала компания «Оби Зулол».

Фотима в этот день танцевала, декламировала стихи, пела песни и получила красивый подарок, который ей очень понравился.

Asia-Plus 1 /33 Любимица школы - маленькая Фатима (на переднем плане) возвращается в родную школу с большим восторгом и переполненными эмоциями. Она намеревается выучить новые песни и стихи.

Сотрудники компании постарались скрасить этот день, который, по их задумкам, должен был надолго остаться в памяти каждого ребенка.

Для детей были накрыты столы, на которых, в том числе, были разные напитки, произведённые компанией.

На встречу с детьми приехали эстрадные певцы Джахонгир Зарипов и Зафар Абдуалимов и поздравили их своими песнями.

В мероприятии участвовала Малика Шербоева, ученица Государственного учреждения «Республиканская специализированная музыкальная школа-интернат имени Зиёдулло Шахиди»: она спела две песни под аплодисменты гостей из Явана.

Представитель Яванской школы-интерната Субхиддин Иззатов от имени своего коллектива поблагодарил организаторов:

- Мы очень признательны руководству компании «Оби Зулол», лично председателю совета директоров Рустаму Болтаеву, всему его коллективу, которые пригласили нас в Душанбе и организовали для наших детей такой незабываемый праздник. В нашей школе сегодня обучается 231 ученик. При школе организованы различные кружки, в том числе и музыкальный.

«Сегодня на праздник мы тоже пришли не с пустыми руками, - сказал Иззатов. – Наши дети подготовили концертные номера, некоторые из них - эксклюзивные, и мы впервые их сегодня покажем».

На площадку вышли участницы кружка – целый танцевальный ансамбль. Танец «дойра» в исполнении воспитанников Яванской школы-интерната был встречен публикой на ура.

Кульминацией праздника стала встреча с персонажами знаменитых мультфильмов. Они пели и танцевали вместе с детьми, организовали разные игры.

В конце праздника компания «Оби Зулол» раздала подарки – игрушки, мячи, напитки всем участникам торжества.

«Дети приняли наш праздник очень тепло, они всегда откликаются на доброту. Такие встречи с ребятами из школы-интерната будут проводиться регулярно», - сказали организаторы.