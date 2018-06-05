Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила создать азиатский "шенген" - «Silk viza», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Дарига Назарбаева считает, что необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой.

"Для этого нужно унифицировать все таможенные процедуры. Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу», — заявила дочь казахского лидера.



В кулуарах встречи с депутатами Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана, которая прошла 4 июня в Сарыагаше (ЮКО), Дарига Назарбаева отметила развитие туризма в Казахстане и Узбекистане.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

"Для того чтобы мы хорошо знали и верили друг другу, очень важно развивать туристический потенциал. Мы говорили о том, что (необходимо - прим.) стимулировать казахстанский и узбекский туризм, а также стимулировать сюда приезд иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Они, когда приезжают в регион Центральной Азии, хотят сразу все страны увидеть, все достопримечательности. Для европейских туристов и юго-восточной Азии, где богатые туристы, все-таки Центральная Азия это не ближний свет. Поэтому, когда они преодолевают такие расстояния, хочется увидеть все за одну поездку, а для этого нужно создавать общую визу", - отметила Назарбаева, пишет Тengrinews.kz.

"Мы говорили, что это мог бы быть азиатский "шенген", можно было бы его назвать Silk-виза", - предложила Дарига Назарбаева.

"Я не думаю, что многие из нас посетили Самарканд, Хиву, Бухару. Я была в Самарканде и Ташкенте, в других городах еще не была", - поделилась Назарбаева.

Парламентарии договорились разработать совместную Дорожную карту, чтобы пошагово решать все вопросы. Такой формат взаимодействия на уровне сенатских комитетов будет продолжен, пишет издание.