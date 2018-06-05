Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила создать азиатский "шенген" - «Silk viza», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Дарига Назарбаева считает, что необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой.
"Для этого нужно унифицировать все таможенные процедуры. Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу», — заявила дочь казахского лидера.
В кулуарах встречи с депутатами Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана, которая прошла 4 июня в Сарыагаше (ЮКО), Дарига Назарбаева отметила развитие туризма в Казахстане и Узбекистане.
"Для того чтобы мы хорошо знали и верили друг другу, очень важно развивать туристический потенциал. Мы говорили о том, что (необходимо - прим.) стимулировать казахстанский и узбекский туризм, а также стимулировать сюда приезд иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Они, когда приезжают в регион Центральной Азии, хотят сразу все страны увидеть, все достопримечательности. Для европейских туристов и юго-восточной Азии, где богатые туристы, все-таки Центральная Азия это не ближний свет. Поэтому, когда они преодолевают такие расстояния, хочется увидеть все за одну поездку, а для этого нужно создавать общую визу", - отметила Назарбаева, пишет Тengrinews.kz.
"Мы говорили, что это мог бы быть азиатский "шенген", можно было бы его назвать Silk-виза", - предложила Дарига Назарбаева.
"Я не думаю, что многие из нас посетили Самарканд, Хиву, Бухару. Я была в Самарканде и Ташкенте, в других городах еще не была", - поделилась Назарбаева.
Парламентарии договорились разработать совместную Дорожную карту, чтобы пошагово решать все вопросы. Такой формат взаимодействия на уровне сенатских комитетов будет продолжен, пишет издание.
Авторизуйтесь, пожалуйста
Джон1 час назад
За 25лет хот одна предложила для народа ср.аз.