Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии начало выдавать водительские права женщинам. 4 июня право водить автомобиль получили первые 10 женщин, сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.
По данным агенства, все они уже имеют водительские права в других странах, включая Ливан, Великобританию и Канаду.
Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии планирует полностью снять запрет на вождение для женщин с 24 июня.
В 2017 году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд издал декрет, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.
Запрет на вождение для женщин на практике действовал в Саудовской Аравии с 1990 года, несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах. До 2018 года эта страна была единственной в мире, где де-факто действовал подобный запрет.
В Саудовской Аравии неоднократно инициировались процессы подписания петиций и обращений к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.
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