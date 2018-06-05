Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии начало выдавать водительские права женщинам. 4 июня право водить автомобиль получили первые 10 женщин, сообщает Медуза со ссылкой на Associated Press.

По данным агенства, все они уже имеют водительские права в других странах, включая Ливан, Великобританию и Канаду.

Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии планирует полностью снять запрет на вождение для женщин с 24 июня.

В 2017 году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд издал декрет, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.

Запрет на вождение для женщин на практике действовал в Саудовской Аравии с 1990 года, несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах. До 2018 года эта страна была единственной в мире, где де-факто действовал подобный запрет.

В Саудовской Аравии неоднократно инициировались процессы подписания петиций и обращений к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.

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