Известный футбольный специалист, бывший главный тренер душанбинского «Памира» Шариф Назаров дал прогноз по выступлениям хозяйки чемпионата мира по футболу – сборной России.

Все меньше остается времени до старта чемпионата мира-2018 в России, который станет главным спортивным событием нынешнего года.

14 июня, в матче открытия мирового первенства, на футбольной арене «Лужники» встречаются две команды группы «А» - сборные России и Саудовской Аравии.

Своими прогнозами о том, как завершится эта встреча и каковы шансы команд в группе, поделился с «АП» известный футбольный специалист Шариф Назаров.

"Сборной России повезло со жребием, - говорит бывший рулевой душанбинского «Памира». – Ей попалась группа ниже средней по сложности и довольно спокойный график. Перерывы между играми - по 5 дней, география перемещений на матчи удобная. И что важно, в первой игре Россия встречается со сборной, которая является аутсайдером. Не забываем и такой важный фактор, как домашнее поле".

Вместе с тем, последние выступления россиян, по словам Назарова, не дают надежды на то, что футболисты смогут показать достижение 2008 года, когда на чемпионате Европы завоевали бронзовые медали.

- Думаю, фаворитом в группе «А» будет сборная Уругвая, в составе которой играют такие известные футболисты, как Суарес, Кавани, Муслера, Годин, Хименес, Бентанкур и другие. За вторую путевку будут бороться сборные России и Египта.

По мнению Шарифа Назарова, травма звезды египетской сборной Мухаммеда Салаха немного снизила шансы египтян. От того, как быстро восстановится от травмы Салах, зависит многое в борьбе за второе место в группе, дающее шанс продолжить борьбу за медали чемпионата. Ну а команда России, несмотря на все недостатки, надеюсь, отдаст все силы, чтобы не упасть лицом в грязь перед своими болельщиками, считает он

"Мой прогноз – победа сборной России в матче с Саудовской Аравией и ее выход из группы", - заявил Назаров.

Объективно, по мнению Шарифа Назарова, потолок сборной России – это выход из группы. На этом хозяева чемпионата и остановятся:

"Если удастся России выйти из группы, ее ждут Испания или Португалия. А с ними команде Станислава Черчесова справиться будет сложно", - убежден известный таджикский футболист.

ГРУППА «А»: Россия, Саудовская Аравия, Египет и Уругвай

Календарь матчей:

14 июня 18:00 Россия - Саудовская Аравия (Москва)

15 июня 15:00 Египет - Уругвай (Екатеринбург)

19 июня 21:00 Россия - Египет (Санкт-Петербург)

20 июня 18:00 Уругвай - Саудовская Аравия (Ростов-на-Дону)

25 июня 17:00 Уругвай - Россия (Самара)

25 июня 17:00 Саудовская Аравия - Египет (Волгоград)

(Время матчей – московское).

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