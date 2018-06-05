FIDE планирует добиться официального признания Узбекистана родиной шахмат и уже готовит соответствующее письмо в Международный Олимпийский комитет.
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что Узбекистан является родиной шахмат, а не Пакистан, Индия или Иран, сообщает nuz.uz.
"Это не просто слова, а факт, который изучали представители науки и истории, и показали результаты научных исследований", - заявил Илюмжинов в ходе отчетно-выборной конференции Федерации шахмат Узбекистана в Ташкенте.
При этом глава ФИДЕ не конкретизировал, какими именно научными трудами он оперирует.
На этой конференции он был единогласно выдвинут на пост президента FIDE. Кирсан Илюмжинов переизбирался на эту должность уже семь раз.
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ShaITan4 часа назад
tot eshyo shizanutiy, pomnu on govoril chto ego inoplanetyani zabrali i pokazali svou planetu i tak dalee
Проходимец4 часа назад
Да, это правда. Они были изобретены в Бухаре, и мудрецы из Индии, которые были при дворце Бухарских царей (Бухархудот).
монгол4 часа назад
Смешно до боли. ХА ХА ХА
Tjk4 часа назад
рука руку моет
Фирузчон5 часов назад
Молодцы Узбеки. Таджикистан может и мы будем начинать присваивать что то в мировой арене?
Mir5 часов назад
Персы играли тогда как кочевники незнали ничего кроме своего ремесла и жизни.