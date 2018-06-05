FIDE планирует добиться официального признания Узбекистана родиной шахмат и уже готовит соответствующее письмо в Международный Олимпийский комитет.

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что Узбекистан является родиной шахмат, а не Пакистан, Индия или Иран, сообщает nuz.uz.

"Это не просто слова, а факт, который изучали представители науки и истории, и показали результаты научных исследований", - заявил Илюмжинов в ходе отчетно-выборной конференции Федерации шахмат Узбекистана в Ташкенте.

При этом глава ФИДЕ не конкретизировал, какими именно научными трудами он оперирует.

На этой конференции он был единогласно выдвинут на пост президента FIDE. Кирсан Илюмжинов переизбирался на эту должность уже семь раз.