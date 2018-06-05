На досрочных выборах депутата нижней палаты парламента Таджикистана, которые пройдут 17 июня в Ванчском одномандатном избирательном округе, на место выбывшего депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана представитель правящей в стране Народной демократической партии республики идет без оппонентов.

Единственным кандидатом в депутаты нижней палаты парламента страны от вышеназванного избирательного округа, который официально зарегистрирован, является член НДПТ, первый заместитель главы ГБАО Нурали Риеев, сообщил «АП» источник в администрации главы ГБАО.

Ни одна политическая партия страны, ни группа граждан путем самовыдвижения не выдвинули альтернативу Риееву.

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны по одномандатному избирательному округу Ванч состоятся вместо скоропостижно скончавшегося 19 марта от сердечной недостаточности депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаббатшо Рузадора.

Согласно нормам Конституционного закона Таджикистана "О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан", выборы депутатов в Маджлиси намояндагон проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Право выбора имеют граждане республики, достигшие 18-летнего возраста до дня выборов, независимо от национальности, расы, пола, языка, веры, политической позиции, социального положения, образования и собственности.

Депутат Маджлиси намояндагон избирается сроком на 5 лет.

Депутатом может быть избрано лицо, достигшее 25-летнего возраста, являющееся не менее пяти последних лет гражданином республики Таджикистан, имеющее высшее образование и владеющее государственным языком.

Маджлиси намояндагон состоит из 63 депутатов, при этом 22 депутата избираются по партийным спискам, 41 — по одномандатным избирательным округам.

Право на выдвижение кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон принадлежит политическим партиям, а также гражданам путем самовыдвижения.

Политические партии вправе выдвигать кандидатами лиц, не являющихся членами политических партий.

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