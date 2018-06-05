Заместитель министра энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работ по очистке озера. Он нанес ущерб госбюджету в размере свыше $2 млн. Высокопоставленный чиновник подписал акт, зная, что в нем приведены завышенные в десятки раз расходы. Он отправлен в отставку, сообщает Tengrinews.kz.

Он подозревается в том, что в 2015 году злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К». Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 миллиона тенге ($2,6 млн).

Между тем, согласно выводам судебной экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 миллионов тенге ($2,25 млн). В результате незаконных действий Джаксалиева государству причинен ущерб на указанную сумму. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – заявил изданию официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Казахстана Нурлан Жахин.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



В марте 2018 года по подозрению в коррупции был задержан другой вице-министр энергетики Гани Садибеков. По данным Нацбюро, по подписанным им фиктивным актам министерство в 2017 году оплатило завышенные объемы выполненных работ по очистке озера в Щучинско-Боровской курортной зоне на сумму 3,6 млрд тенге ($11 млн 180 тыс.). Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге ($3,1 млн), которые обнаружены и изъяты в ходе обыска. Кроме того, предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге ($4,7 млн), выделенных на очистку озера в 2018 году.