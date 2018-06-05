Репродуктивное насилие - это принуждение к зачатию и вынашиванию ребенка, родам, аборту или стерилизации. В современном мире каждая пятая женщина и каждый восьмой мужчина могут рассказать вам о случае с применением к ним репродуктивного насилия. Но это мировая статистика. В Кыргызстане каждый человек репродуктивного возраста может рассказать о том, как люди (иногда совсем посторонние) дают ему советы по планированию семьи.

Иногда это выражается в безобидных: "Все твои сверстницы родили, тебе тоже пора", "Когда за мальчиком?" (девочкой, вторым, третьим - нужное подчеркнуть). Иногда люди более настойчивы: "Человек рожден для того, чтобы продолжить род, все остальное - потом". Порой репродуктивное насилие превращается в насилие физическое.

Корреспондент Kaktus.media поговорила с жертвами крайних случаев репродуктивного насилия и узнала, что чувствует человек, когда его правами на создание семьи и рождение детей распоряжаются другие люди.

Зарина (имя изменено по просьбе респондента)

- Я с самого детства занимаюсь танцами. Когда мы с мужем (теперь уже бывшим) стали жить вместе, он сразу сказал, что мне надо перестать заниматься своим делом. Сначала это было на уровне упреков: "Как ты можешь уделять больше времени своей работе, чем дому?"

Когда мы поженились, я сразу сказала, что пока не хочу иметь детей. На тот момент мне было важно добиться успехов в своей профессии, а заниматься танцами даже на ранних сроках беременности – это большой риск.

Вся его семья отнеслась к этому негативно. Они посчитали, что люди для того и женятся, чтобы рожать детей.

В итоге под натиском родственников мне пришлось уступить. Было очень жаль бросать работу. Когда я узнала, что в положении, перед глазами пронеслись месяцы приведения себя в форму после родов.

Когда появился первенец, у меня началась послеродовая депрессия. Мне было так плохо оттого, что теперь я стану одной из домохозяек, вся радость которой состоит в уборке и готовке еды. Просидев в декрете год и десять месяцев, я все же решила продолжить идти к своей мечте. Отдала ребенка в садик, а сама стала дальше готовиться к танцевальным соревнованиям. Было больно и сложно, но так как я занимаюсь этим с детства, трудности меня не пугали.

Но когда ребенку исполнилось 2 года, муж и вся наша семья стали просить второго ребенка. Я, только пришедшая в форму, пыталась объяснить, что пока не хочу больше детей. Тогда муж стал грозить, что заведет любовницу, которая сможет нарожать ему много наследников.

В итоге второго ребенка он добился, проткнув презерватив. Я была в шоке от такого поступка. Накануне чемпионата поняла, что беременна. У меня случилась сильнейшая истерика. Я так долго приходила в форму, и все это было зря! Мы с мужем сильно поссорились. Он сказал, что я плохая женщина и плохая мать.

Я сказала, что сделаю аборт и поеду на чемпионат. Тогда дело дошло до угроз. Он сказал, что в таком случае он убьет меня. Мне стало страшно. Я не знала, к кому обратиться. Мои родители из очень консервативной семьи, они тоже хотели внуков. Меня никто не понимал.

В какой-то момент я стала думать, что правда ошибаюсь в своих взглядах. Что, может быть, счастье женщины – это действительно только семья и дети. В итоге я родила дочь. Она была очень болезненной, и мне пришлось сидеть с ней дома, пока ей не исполнилось 3 года. Честно, на карьеру в танцах я уже не рассчитывала.

иллюстративное фото с сайта kaktus.media

Но когда дочка стала изучать мир, выяснилось, что ей нравится танцевать. Кажется, сама судьба боролась за мою карьеру. Я стала водить ее на танцы, познакомила со своими друзьями-танцорами. Муж сетовал, что я просто перекладываю свои мечты на дочку. Возможно, так и было в некотором смысле, но я никогда не заставляла ее. Она даже не стала учиться тому стилю танцев, которым занималась я.

В какой-то момент, пока я ждала дочь из кружка, заметила, что в том же здании был свободный танцевальный класс. Я вошла туда и стала по привычке делать разминку. Потом попробовала там танцевать. Мне очень понравилась эта идея - не просто сидеть и ждать, когда у дочки закончатся занятия, а пытаться развиваться. Я стала просить преподавателей, чтобы они оставляли класс для меня открытым, и занималась там.

Спустя время я пришла в форму. Я поняла, что танцы – такая же моя жизнь, как и мои дети. Я пришла к мужу и сказала, что возвращаюсь к делу всей своей жизни. Мы поссорились. Он сказал, что не потерпит жену-танцовщицу. Сказал, что раз для меня только это и имеет значение, то он не может жить с такой женщиной. В итоге мы развелись.

Сейчас я продолжаю танцевать. Бывшего мужа ни я, ни дети не видели с момента окончания бракоразводного процесса. Оказалось, что дети ему были совсем не нужны. Сейчас мне приходится иногда очень сложно. Я сама обеспечиваю всю семью.

Воспитанием детей занимается моя мама. Я, кроме выступлений, подрабатываю: танцую на тоях, веду уроки танцев в школе. В нашей стране любым артистам тяжело, а танцорам тяжелее вдвойне. Сейчас мне 35 лет, и я замечаю, что скоро не смогу танцевать как раньше. В жизни я больше ничего не умею и не знаю, кем буду. Но сейчас я рада, что смогла отстоять свое право на мечту.

Эльнура (имя изменено по просьбе респондента)

- Когда мне стукнуло 18 лет, моя семья как будто сговорилась. Вопросы: "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда мы будем нянчить внуков?" - стали для меня как "здравствуйте" или "спасибо". Эту тему заводили на праздниках, на семейных посиделках. Говорили об этом гости в нашем доме, дальние родственники и, что особенно раздражало, мои родители.

Когда я окончила школу, мама сказала, что я не пойду учиться на врача, потому что в 24 года уже нужно точно обзавестись ребенком, а учеба по этой специальности отнимает много времени и сил, которые можно потратить на обустройство личной жизни.

Я долго боролась с ними, в итоге не смогла поступить на бюджет в КГМА, и единственное, в чем они мне уступили - отправили меня в медицинский колледж на фармацевта, но с условием, что, когда его окончу, меня засватают.

Я окончила колледж на отлично. В день окончания я узнала, что завтра к нам едут сваты. Оказалось, что за моей спиной родители уже выбрали мне жениха. Я ни дня не проработала по своей специальности.

Когда мы поженились, все стали ждать, когда же у нас родится первенец. Я как могла отодвигала этот момент. Пила противозачаточные, старалась отказывать мужу в интиме. Но через три месяца свекровь приехала к нам домой и силой отвела меня к гинекологу, чтобы проверили, могу ли я вообще рожать. Там мой обман и раскрылся. Я рассказала, что пока не хочу детей. Что для начала мне нужно полюбить этого человека, а уже потом родить от него ребенка.

У свекрови случилась истерика. Она приехала к нам домой и, разбрасывая вещи, стала искать мои противозачаточные таблетки.

Через месяц я забеременела. Сестра мужа поселилась с нами, чтобы приглядывать за мной, чтобы я не сделала аборт или не вызвала выкидыш.

Я не хотела этого ребенка. Я понимала, что он ни в чем не виноват, но знала, что не смогу любить его полноценной материнской любовью. В итоге, проснувшись утром, я обнаружила, что вся постель в крови. Срок рожать еще не пришел. На 4-м месяце беременности у меня случился выкидыш. Как позже сказали врачи, виной тому стала легкая простуда, которой я переболела накануне.

Сейчас для семьи моего мужа я враг номер один. Они не верят, что я не специально вызвала выкидыш. Свекровь, сразу как я вернулась из больницы, собрала мои вещи и отвезла к родителям. Мы подали на развод.

Родители мне тоже не верят. Разговаривают со мной сквозь зубы. Даже не хотели давать деньги на психолога, когда у меня началась сильная депрессия. В какой-то момент я твердо решила покончить с собой. Наглоталась всего, что было в аптечке. Только после этого они поняли, что мне нужна помощь.

Сейчас я заканчиваю терапию с психологом. Скоро съеду от родителей и впервые пойду работать по специальности. Мне 22, а я не знаю, что нужно сделать, чтобы моя жизнь вновь стала нормальной.

Евгения (имя изменено по просьбе респондента)

- Мой парень с самого начала наших отношений хотел детей. Я пыталась ему объяснить, что дети будут, но когда я хотя бы окончу университет. Я говорила, что нужно встать на ноги. Что мы пока не потянем.

Я очень сильно его люблю. И это стало решающим фактором. Он постоянно говорил, что, как только появятся дети, все будет хорошо. Что нам помогут родители, которые тоже кивали головами в знак согласия. И я сдалась.

Мы поженились. И через месяц я узнала, что беременна. Муж настоял, что учебу нужно бросить, так как у него нет денег оплатить мне следующий год в университете. Мои родители, потратившиеся на нашу свадьбу, тоже были не готовы платить за меня, да и говорили, что теперь все расходы должен взять на себя муж. Его родители говорили, что высшее образование в ближайшее время мне не пригодится, да и все эти переживания с сессиями и экзаменами могут плохо сказаться на внуке. На третьем курсе я ушла. Думала, что сама смогу заработать на обучение, но ни одному начальнику не нужна была девушка на сносях. Муж тоже запрещал работать.

иллюстративное фото с сайта kaktus.media

Когда родился малыш, денег было так мало, что мы могли позволить себе купить только самое необходимое. О новой коляске, кроватке и даже горшке для малыша не могло быть и речи, все взяли у знакомых. Большая часть распашонок и шапочек тоже была отдана людьми из нашего окружения. В такие моменты чувствовала себя побирушкой и нищенкой. И, честно говоря, я никогда не представляла себе, что у моего ребенка при рождении будут такие плохие условия.

Сейчас мы живем на съемной квартире. Родители вообще стараются не лезть в наши дела и разрешают привозить ребенка в гости только раз в несколько недель. Я сейчас погребена под завалами памперсов и пеленок. Наш ребенок, его развитие – единственная радость в жизни.

Я смотрю на своих незамужних подруг и, честно говоря, немного завидую и грущу по жизни, которая у меня могла бы быть. Сейчас я понимаю, что к планированию семьи нужно относиться правильно, что нельзя сдаваться под уговорами и давлением. Я верю в то, что, когда ребенок подрастет, смогу окончить университет и пойду работать.

Алина (имя изменено по просьбе респондента)

- Мне сейчас 25 лет, и у меня уже есть пять детей. Пять девочек. И я понимаю, что это не предел.

Когда мы с мужем поженились, я очень хотела, чтобы у нас появился ребенок как можно скорее. Родилась дочка, и тут муж как будто сошел с ума.

При выписке из роддома первое, что он сказал нашей дочери, было: "А через год мы принесем тебе братика". Тогда я не придала значения этим словам, потому что была счастлива, что теперь у нас полноценная семья. Но как только я отошла после родов, муж сразу стал говорить о том, что мы должны скорее зачать еще одного ребенка. У всех его друзей были сыновья, и он тоже хотел "держать марку".

Когда нашей дочке был год, я забеременела во второй раз. На этот раз муж приехал в роддом за мной пьяным. Санитары даже не хотели пускать его внутрь. Он кричал о том, что в следующий раз будет мальчик.

У меня начались проблемы со здоровьем, и доктор сказал, что в ближайшее время рожать не рекомендуется. Но муж сказал, что это глупости. И на свет появилась третья дочь, а потом четвертая.

иллюстративное фото с сайта kaktus.media

В это время муж стал задерживаться на работе. Я стала замечать, что у него на телефоне появился пароль. А однажды нам домой позвонила какая-то женщина и сказала, что она настоящая его любовь, а я даже не могу родить ему сына.

Я хотела спасти семью, потому что если он уйдет, то куда мне с четырьмя детьми? В итоге я решилась на серьезный шаг. Решилась на пятого ребенка. Я просила Бога, чтобы был мальчик.

Беременность протекала очень тяжело. Переживания из-за мужа меня очень подкосили. Но, несмотря на все мои просьбы, родилась девочка.

Сейчас мы с мужем живем как будто на разных планетах. Он мало уделяет внимания нашим детям и мне. Все сводится к тому, что он нас содержит. Вопросы о его частых отсутствиях остаются без ответа. Я не знаю, что делать. Просто боюсь, что без него мы не сможем прожить.