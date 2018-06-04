Федерация тхэквондо WT Таджикистана разъяснила ситуацию, которая возникла после участия Мохру Халимовой в чемпионате Азии во Вьетнаме.

Как известно, Мохру Халимова на чемпионате Азии в весовой категории до 73 кг среди женщин выиграла бронзовую медаль. После завершения чемпионата на своей страничке в «Фейсбуке» она оставила следующую запись, которая позже была удалена:

«Сегодня в городе Хошимин во Вьетнаме я стала бронзовым призером чемпионата Азии благодаря своему тренеру, который меня отправил на эти соревнования. Ни федерация, ни спорткомитет, ни Национальный олимпийский комитет, ни Высшая школа тхэквондо, в которой я числюсь, не потратили за последние годы на мою подготовку ни одного сомони» (пунктуация и орфография автора сохранены, - прим.ред.).

Руководитель федерации тхэквондо WT Таджикистана Джахонзеб Кармышев и генеральный секретарь ФТТ Манучехр Хуморов так объяснили ситуацию.

- Сборная Таджикистана по тхэквондо WT (ранее WTF) после Азиатских игр в закрытых помещениях в Ашхабаде ни в каких крупных соревнованиях не выступала. Участие в чемпионате Азии в Хошимине не входило в планы национальной федерации. Основное внимание было направлено на подготовку к XVIII летним Азиатским играм в Индонезии и открытому чемпионату Азии в Казахстане. Уже год, как взрослая сборная Таджикистана планомерно готовится к этим двум важным международным соревнованиям.

Из-за того, что мы не отправили никакое известие о нашем участии в чемпионате Азии во Вьетнаме ни Комитету молодежи и спорта, ни Национальному олимпийскому комитету, естественно, они не были в курсе участия Мохру Халимовой в этих соревнованиях.

Сейчас проводится отбор спортсменов для комплектования состава сборной республики. Он проходит в несколько этапов. Каждый спортсмен, претендующий на попадание в сборную, должен будет пройти всю эту систему квалификации.

Мохру Халимова

Мохру Халимова с 2016 года не участвует в чемпионатах Таджикистана. Несмотря на это, Комитет и НОК шли на уступки и каждый раз включают Халимову в состав сборной страны. Мы поставили их в известность, что Халимова находится в Южной Корее, а о том, как она занимается и готовится к международным турнирам, ничего не знаем. Связи с ней у нас нет, она не общается с федерацией.

Федерация занимается повышением уровня мастерства своих спортсменов и поэтому постоянно следит за их тренировками и результатами. Когда спортсмен находится вне поля зрения федерации, как она может отвечать за его результат?

Несмотря на отказ от участия во внутренних чемпионатах, мы никогда не отказывали Мохру в участии в международных турнирах в составе сборной. Она приняла участие в последних крупных турнирах – Исламских играх в Баку, Азиатских играх в закрытых помещениях в Ашхабаде, открытом чемпионате Азии в Астане. В Туркменистане Мохру была знаменосцем сборной Таджикистана. Но не показала достойного результата. Чтобы пригласить ее из Кореи, Комитет молодежи и спорта тогда оплатил ее расходы – 2,5 тыс. долларов США. За эти деньги мы могли повезти туда как минимум 4-5 других спортсменов, которые нуждаются в приобретении международного опыта.

Кроме того, она входила в программу «Токио-2020». Национальный олимпийский комитет проводит регулярно тестирование результатов, которые в течение определенного времени показывает стипендиат программы. Если нет результатов и спортсмен не работает над совершенствованием своего мастерства, то в следующий раз его могут исключить из списка.

К сожалению, с 2016 года Мохру не блистала результатами, и это не устроило НОК и федерацию.

Затем она приехала, чтобы участвовать в тесте НОК, но не смогла выполнить нормативы. Воочию это видели все, кто участвовал в тестах – тренеры, спортсмены, руководители спорта. Но и на это закрыли глаза и не стали исключать ее из списка олимпийских стипендиатов. Потом она вновь выехала на учебу в Корею.

В последнем списке стипендиатов МОК нет ни одного тхэквондиста, хотя ранее ее, кроме Мохру, получали также Фарход Неъматов и Алишер Гулов. Когда они не стали показывать результаты, Олимпийский комитет исключил всех из списка.

Со стороны Всемирной федерации тхэквондо были выделены 10 тыс. долларов, которые мы направили на подготовку двух спортсменов – Фархода Неъматова и Мохру Халимовой. Но Фарход из-за травмы, Мохру – из-за низких результатов не смогли попасть в программу «Токио-2020».

Соревнования во Вьетнаме не были включены в программу подготовки сборной, так как требовались большие финансовые расходы. Но тренер женской сборной Таджикистана Чон Чонг Фи попросил руководство Национальной федерации заявить Мохру на этот чемпионат и обещал, что спонсировать ее будет корейская сторона. Поэтому мы дали заявку на нее. Тренер из Кореи должен был приехать в Хошимин вместе с Мохру, но по каким-то причинам он не приехал.

До этого чемпионата Мохру всегда получала финансирование от Спорткомитета и НОК. Она всегда была в списке сборной, несмотря на то, что не принимала участие в отборочных соревнованиях. Поэтому нам непонятно ее заявление, где она обвиняет все руководство в том, что ее не поддерживают. В любом случае, мы не хотим обвинять ее или тем более упрекнуть в чем-то.

Двери сборной всегда открыты талантливым спортсменам, просто нужно все делать по правилам, заключили руководители спорторганизаций.