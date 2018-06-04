Глава Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Идигуль Косимзода избрана новым главой Федерации гимнастики республики.

Решение об этом было принято на отчетно-выборной конференции Федерации гимнастических видов спорта Таджикистана сегодня, 4 июня, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета РТ.

На конференции были рассмотрены прошения об отставке главы Федерации Бахтиёра Давлатова и ответственного секретаря Федерации гимнастики страны Фарруха Махмудова.

Было отмечено, что из-за слабой работы Федерации гимнастики она была исключена из списка Международной федерации гимнастики: как следствие, таджикские гимнасты были лишены возможности участия в международных соревнованиях.

Все чаще в республике главами спортивных Федераций назначаются чиновники.

Так, совсем недавно глава таджикского энергохолдинга возглавил Федерацию настольного тенниса, а начальник Службы связи Бег Зухуров пару лет назад был назначен главой Федерации бокса республики.

Главой Федерации футбола Таджикистана является мэр столицы Рустам Эмомали, а президлентом самого Национального Олимпийского комитета РТ является Эмомали Рахмон.

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