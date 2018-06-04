Технологические линии ГУП «Нури Ховар» (бывшее «Заря Востока») заработали после смены руководства в этом предприятии.

Компания в настоящее выпускает полиэтиленовые трубы, а также другую промышленную продукцию с использованием сырья ООО «Талко Кабель», сообщили «АП» в ГУП «Нури Ховар».

«В частности, налажена работа линии по производству ПВХ труб, технической резины для выпуска запасных частей всех видов автомашин, а также резинового порошка для спортивных площадок и автомобильных дорог», - сказал источник.

По его словам, руководство «Нури Ховар» при поддержке министерства промышленности и новых технологий, а также председателя Согдийской области будет использовать все имеющиеся возможности для наращивания производственных мощностей, увеличении выпуска продукции и создания новых рабочих мест.

Напомним, смена руководства в ГУП «Нури Ховар», которое до 2014 года называлось «Заря Востока», была произведена в апреле этого года. Новым генеральным директором предприятия в городе Истиклол (ранее Табошар) Согдийской области был назначен Парвиз Джабборзода.

ГУП «Нури Ховар» сегодня одно из крупнейших предприятий в Согдийской области по выпуску товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения.

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