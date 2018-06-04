Посадка картофеля и посев кормовых растений производится на площади более 15 га

В Булункуле Мургабского района ГБАО проводится уникальный эксперимент по выращиванию сельхозкультур в условиях высокогорья. Сотрудники Академии сельхознаук Таджикистана совместно с местными властями Мургаба занимаются посадкой картофеля и посевом кормовых растений на площади более 15 га.

Селение Булункуль расположено на высоте 3 750 м над уровнем моря на территории джамоата Аличур Мургабского района. Это самое холодное место не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Именно здесь отмечен абсолютный минимум температуры – минус 63 градусов.

В селении в настоящее время проживают 62 семейства, которые занимаются животноводством. Условия жизни, как и климат, очень суровые. Основная проблема – отсутствие электроэнергии.

Группа экспериментаторов 1 /4

По мнению ученых-аграриев, Булункуль обладает большим потенциалом производства картофеля и кормовых культур. Но он не используется из-за отдалённости и отсутствия сельхозтехники, рабочей силы, связи, электричества и других факторов.

Как утверждает главный научный сотрудник Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ Курбонали Партоев, в Булункуле можно использовать более 500 га сельскохозяйственных земель.

По решению руководства Академии наук Таджикистана сюда прибыла группа ученых, которые в период с 24 по 31 мая провели посевную кампанию. Они с помощью местных работников посадили картофель на площади 0,5 га, а на 15 га земли посеяли семена таких кормовых растений, как ячмень, овес, люцерна и др.

«Основная цель этого научно-производственного эксперимента заключается в том, чтобы раскрыть потенциал выращивания сельхозкультур в условиях высокогорья. Этот вопрос очень актуален сегодня, когда изменения климата угрожают продовольственной безопасности всего мира», - сказал Партоев.

Ученые ожидают, что при правильном проведении агротехнических мероприятий, в Булункуле можно получить достаточно хороший урожай вышеназванных сельхозкультур.

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