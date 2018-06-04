К рассмотрению дела главы таджикской компании «Умед-88» Раджабали Одинаева Верховный суд Таджикистана приступит в ближайшее время, возможно, в конце текущей недели или в начале будущей, сообщил «АП» источник в правоохранительном блоке правительства страны. Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана отправило дело в суд в 20-х числах мая.

По данным источника, заседания по рассмотрению уголовного дела «Умед-88» будут проходить в закрытом режиме, так как ему присвоен гриф «секретно». На каком основании, он не объяснил.

Раджабали Одинаев обвиняется по статьям 246 (хищение средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере), 264 (незаконное получение кредита) и 295 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РТ.

На скамье подсудимых вместе с учредителем топливозаправочной компании «Умед-88» Раджабали Одинаевым будет и директор компании Идибек Ибрагимов.

Раджабали Одинаев был задержан в Душанбе 14 октября 2017 года. Ему инкриминировалось мошенничество, контрабанда товаров, уклонение от выплаты налогов и подделка документов.

Компания «Умед-88» в течение более 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном, компания экспортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана, которые впоследствии поступали на принадлежавшие ей сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.

Борьба с "секретами"

Напомним, в апреле текущего года Совет нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрел предложенный правительством республики проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях РТ.

В частности, правительство предлагает ввести административное наказание за присвоения грифа секретности сведениям, которые не являются таковыми.

С "секретностью" чаще всего сталкиваются СМИ при попыке получить ту или иную информацию.

Необоснованно «секретными» стало и дело компании «Умед-88», связанное с большими растратами.

По нормам принятого еще в 2014 году закона Таджикистана «О государственных секретах» не подлежат засекречиванию сведения: о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам и организациям; о фактах нарушения прав и свобод гражданина.

А также - о фактах нарушения законности государственными органами, организациями и их должностными лицами; о массовых репрессиях по политическим, социальным и другим мотивам, в том числе находящиеся в архивах.

Между тем, единого перечня сведений, которые являются государственной тайной, как оказалось, нет.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus