Комитет молодежи и спорта при правительстве Таджикистана выделил стипендии для 69 спортсменов. В числе стипендиатов – молодые спортсмены и ветераны спорта.

В целях поддержки и стимулирования талантливых спортсменов правительство страны ежегодно поощряет их стипендиями, сообщает пресс-служба Комитета.

В 2018 году стипендиатами стали 40 спортсменов, которые добивались успехов на международной арене. В списке больше всех дзюдоистов – 9, по 7 самбистов и борцов, 6 представителей таэквондо ИТФ, 3 боксера, по 2 легкоатлета и шахматиста, по 1 спортсмену из фехтования, джиу-джитсу, кикбоксинга и каратэ-до.

Среди дзюдоистов – стипендиатов Комроншо Устопирён, Темур Рахимов, Рахматуллобек Фарходов, Мухаммадрахим Сарахонов, Эрадж Абдуллоев, Ходжимашраб Рахмонов, Разиавлох Лоиков, Джахонгир Маджидов, Джамолиддин Абдуллоев.

Из самбистов стипендии удостоились Бехруз Ходжазода, Набимухаммад Хоркашов, Акмалиддин Каримов, Зафар Олимшоев, Сорбон Латипов, Сомон Сангов, Умед Мухиддинов.

В греко-римской и вольной борьбе это Бахтовар Хасанов, Аслан Азизов, Хабиб Зухуров, Лоик Амирхонзода, Рахмонджон Махмадбеков, Абдулкосим Файзиев, Хикматулло Вохидов, в таэквондо (ИТФ) - Сиёвуш Иброхимов, Бахром Гадоев, Сипар Беромов, Камолиддин Тоджибоев, Аминджон Гиёсов, Умед Юлдошев, в боксе - Гулмира Исроилова, Исфандиёр Хошимов, Мехродж Зоидов.

Алишер Пулатов и Хусейн Ходжаев – стипендиаты в легкой атлетике, Сухроб Хамдамов и Мутриба Ильхом – в шахматах, Ходжикурбон Махмадов – каратэ, Мижгона Самадова – кикбоксинге,

Мансурджон Сабуров - джиу-джитсу и Бекназар Нуров – в фехтовании.

Кроме того, государственную стипендию получат 29 ветеранов спорта. Среди них – чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка СССР и Европы по стрельбе из лука Зебунисо Рустамова, именитый тренер по видам борьбы Исмат Абдуллоев, тренер по плаванию Хакназар Бедимогов, футболист, ветеран «Памира» Шухрат Азамов и другие.

О сумме стипендий не сообщается.

Между тем, из других источников «АП» стало известно, что Комроншо Устопириён, например, будет получать по 400 сомони ежемесячно.

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