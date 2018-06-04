Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9-10 июня посетит китайский город Циндао, где состоится саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На полях саммита запланирован ряд двухсторонних встреч лидера Таджикистана с главами делегаций стран-участниц.

В том числе предполагается встречи президента Таджикистана с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидерами Китая Си Цзиньпином, России Владимиром Путиным.

Запланированы также встречи Эмомали Рахмона с президентами Афганистана, Кыргызстана, премьер-министрами Пакистана и Индии.

По сообщению источника «АП», в Циндао страны-члены ШОС подпишут договор о добрососедстве и программы сотрудничества на 5 лет в сферах экономики, безопасности и гуманитарного взаимодействия.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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