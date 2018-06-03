Сегодня, примерно в 21.00 произошло возгорание на столичном рынке "Султони Кабир".

От чего начался пожар и какая часть рынка пострадала, пока не известно. О пожаре стало известно из соцсетей. В частности, очевидцы - пользователи Фейбука выложили в сеть видео, где видно, что огнем охвачен по крайней мере один из магазинов рынка.

На территории базара собралось много народа, работают наряды пожарной службы.

Есть ли пострадавшие, пока не известно.

Пожар на рынке "Султони Кабир" в отличае от "Корвона", который горел уже 8 раз, происходит впервые за многие годы.