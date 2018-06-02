Общественная организация «Независимый центр по защите прав человека» и адвокат Абдурахмон Шарипов, выступающий по делу Исмонбоя Бобоева, скончавшегося в 2010 году при задержании в РУБОП по Согдийской области, подали в суд столичного района Сино на Генеральную прокуратуру РТ, которая, по их мнению, допустила нарушение подследственности по данному делу.

Об этом сообщает Коалиция против пыток.

Адвокат Абдурахмон Шарипов сообщил, что обращения и обжалования действий должностных лиц, проводящих неэффективное расследование, продолжаются в течение 8 лет.

«Складывается впечатление, что должностные лица государственных органов не заинтересованы в проведении оперативного, беспристрастного и эффективного расследования о пытках. Несмотря на наши многочисленные обращения, должностные лица государственных органов не произвели никаких следственных действий», - сказал Абдурахмон Шарипов.

Ранее, в 2017 году, Комитет ООН по правам человека, рассмотрев жалобу по этому делу, признал неэффективность расследования. Он направил правительству Таджикистана обращение, отметив, что «с момента смерти Исмонбоя Бобоева прошло более семи лет, но до сих пор неизвестны точные обстоятельства смерти». В обращении говорилось, что «все еще не предъявили обвинения, не привлекли к ответственности и не передали в суд дела лиц, причастных к данной смерти, имевшей место при крайне подозрительных обстоятельствах во время содержания жертвы под стражей».

Как отмечает Коалиция против пыток, попытки получить комментарии Генпрокуратуры в связи с этим посланием результатов не принесли.

«Мы надеемся, что будет проведено оперативное и беспристрастное расследование факта применения пыток и смерти Исмонбоя Бобоева, с привлечением к ответственности виновных лиц. Несмотря на то, что представитель Исмонбоя Бобоева - его отец Джурабой Бобоев умер, решение Комитета имеется, и наша организация продолжит обращения в соответствующие органы для его исполнения», - говорит руководитель ОО «Независимый центр по защите прав человека» Шоира Давлатова.

Исмонбой Бобоев работал в России, занимался торговлей, у него было российское гражданство. В феврале 2010 года он приехал в Исфару навестить родителей и забрать дочь, которая у них гостила. Днем 19 февраля молодой человек был задержан в Исфаре около главной мечети города, а производившие задержание сотрудники РУБОП по Согду Фирдавс Шокиров и Манучехр Акбаров заявили Исмонбою, что он подозревается в членстве в экстремистской организации «Исламское движение Туркестана» и доставили задержанного в здание РУБОП по Согдийской области. В тот же день молодой человек скончался в служебном кабинете вышеназванных сотрудников.

Официальная версия утверждала, что он умер от «механической асфиксии» при западении языка. Однако отец погибшего заметил на его теле следы пыток. Позднее он добился эксгумации и нового заключения, признавшего причинами смерти «электротравму, острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность».

Расследование дела о гибели Бобоева приостанавливалось и возобновлялось 6 раз. Более того, уголовное дело в нарушение требований о подследственности было передано из прокуратуры Согдийской области в Следственное управление МВД Таджикистана.

По данным Коалиции, заместитель председателя суда района Сино Мирзо Одиназода подтвердил по телефону, что к ним в производство поступил иск Абдурахмона Шарипова и Независимого центра по защите прав человека.

«Мы уведомим адвоката о назначенной дате слушания», - сказал он.

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