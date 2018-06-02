На юго-западе Китая в провинции Юньнань упал метеорит. Этот момент удалось запечатлеть на видео. Ролик выложила в своем Twitter People's Daily China.



На кадров видно, как ночное небо освещает яркий свет, а затем светящийся шар падает вниз и тухнет.



Очевидцы сообщили о падении светящегося шара. Предполагается, что это был метеорит. Эксперты, посмотревшие видео заявили, что трудно подтвердить, что падающим объектом был метеорит, также они не могут утверждать, что это был болид, передает РБК.

По словам очевидцев, небо осветилось и был слышен в течение одной минуты сильный шум.



Один из очевидцев рассказал, что объект летел по небу в течение двух секунд. «Это было слишком быстро, и ночное небо было освещено как днем», — рассказал он. В обсерватории Юнан сообщили, что по видео нельзя утверждать, что на кадре был запечатлен метеорит.

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