Президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится.

Об этом он объявил после встречи в Белом доме с представителем Северной Кореи Ким Ён Чхолем, который передал ему письмо от лидера КНДР, сообщает Медуза.

Трамп сказал, что его встреча с самым высокопоставленным представителем КНДР, побывавшим в Белом доме за 18 лет, была дольше, чем он ожидал. По его словам, она «прошла очень хорошо».

Встреча Трампа и Кима в Сингапуре должна стать первыми в истории прямыми переговорами лидеров США и КНДР. Она была запланирована в ходе переговоров между странами весной 2018 года.

24 мая Трамп объявил об отмене встречи из-за недружественных заявлений со стороны КНДР, но на следующий день заявил, что встреча все-таки может состояться.

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