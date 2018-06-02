По нижней части трехуровневой транспортной развязки на пересечении проспектов Нусратулло Махсума и Бободжон Гафурова (82-й мкр.) открыто пробное движение транспорта.

Редкие машины едут по ней со стороны 82 микрорайона в сторону поселка Калинина.

Официальное открытие дороги намечено на сентябрь текущего года, а сейчас открыто пробное движение автотранспорта, сообщили сегодня строители «АП».

Напомним, президент страны Эмомали Рахмон и мэр города Рустам Эмомали ознакомились с ходом строительных работ по возведению эстакады, где уже завершены основные строительные работы, 13 апреля. И тогда же было сообщено, что строительство этого объекта должно быть полностью завершено 1 сентября, в канун Дня независимости.

Между тем, проехавшие по новой дороге автомобилисты поделились в соцсетях впечатлениями. В частности, было выражено недовольство качеством асфальтирования дороги.

«Едешь как по проселочной дороге, бугорки, ухабы и сплошные неровности...», - писали в соцсетях.

Между тем, строители на месте сообщили, что после того, как будет построена вся инфраструктура вокруг эстакады, будет повторное асфальтирование дороги, которое будет отвечать всем требованиям стандартов.

«Посмотрите вокруг, все еще строится, как только все завершим повторно заасфальтируем, и будет она гладкой и ровной», - сказал строитель.

По данным источника, строительство эстакады практически завершено во всех направлениях.

«Только в восточной части дороги еще ведутся работы по прокладыванию необходимой подземной инфраструктуры, а в других частях ведутся работы по благоустройству», - сказал он.

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Работы по строительству эстакады, осуществляемые в рамках проекта «Улучшение автодороги Душанбе-граница Узбекистан, расширение участка дороги от памятника Авиценны до Западных ворот», проводит китайская компания «Синьцзян-Бейсиньская группа по строительству дорог и мостов» (Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co, Ltd). Сумма стройки - $25,5 млн.

Строительство началось в июле 2016 года. Проект строительства эстакады реализуется в рамках сотрудничества правительства Таджикистана с Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Контрактником проекта является строительно-мостовая корпорация «Синьцзян-Бейсин» Китайской Народной Республики, а контроль качества строительства осуществляет Индийская совещательная компания «SAI».

Подобные многоярусные дороги в Таджикистане строятся впервые.

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