В рамках рабочей поездки в Дангаринский район Хатлонской области президент страны Эмомали Рахмон открыл в джамоате селений Корез общеобразовательную школу №75 на 1280 учеников в две смены.

Школа построена в рамках добрых отношений и взаимовыгодного сотрудничества правительств Таджикистана и Китая.

Заказчиком является ОАО «TBEA» (Китай), подрядчиком ООО «Махмил – 2012» и проектировщиком ООО «Меъмори ва шахрсози».

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Общая стоимость строительства школы составляет 13 млн. 450 тыс. сомони, а занимаемая им площадь около 3 гектаров. Строительные работы начались в 2015, а завершились в 2018 году.

Четырёхэтажная школа построена с учётом современных требований и состоит из 35 классов, в том числе технических, рабочих кабинетов, лабораторий, актового зала на 365 мест, спортивного зала, спортивной площадки, столовой на 120 мест и других вспомогательных объектов. В классах имеются 6 электронных досок, 25 компьютеров, 10 золотошвейных машин.

Открытие новой школы совпало со Всемирным днём защиты детей, поэтому Глава государства вручил 30 ученикам начальных классов памятные подарки, что весьма обрадовало их.

Затем глава государства заложил первый кирпич в фундамент для строительства Государственного учебного учреждения «Пожарно-технический колледж» министерства внутренних дел республики в селении Корез.

Общая стоимость строительства данного учреждения составляет 59 млн. 186 тыс. сомони. В колледже предусмотрены административное и учебное здания, стоянки для транспорта пожарной части, столовая на 170 мест, библиотеки, актовый зал на 250 мест, спортивный зал, общежитие на 260 мест, тактический полигон, баскетбольные, волейбольные, мини-футбольные площадки. Общая площадь объекта составляет 2,8 гектара.

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Заказчиком строительства пятиэтажного здания является Управление капитального строительства МВД РТ, подрядчиком – Государственное строительно-монтажное предприятие №2 Управления капитального строительства МВД республики, проектировщиком – ООО «Созанда – 2012».

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