Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне посетил район Темурмалик Хатлонской области.

В этом аграрном районе глава государства в местечке Гулобод джамоата селений имени Бобоюнуса принял участие в семинаре-совещании по покосу и заготовке животноводческого корма, сообщает пресс-служба президента.

Эмомали Рахмон ознакомился с животноводческой выставкой. На выставке были представлены 70 голов крупного рогатого скота, 400 голов мелкого рогатого скота и около 50 голов лошадей. В рамках этого мероприятия, целью которого является показ производственного потенциала и возможностей животноводства, хозяйственники ряда городов и районов Кулябской зоны Хатлонской области представили своих породистых животных, большую часть которых составляют элитные и адаптированные к климату региона породы.

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Рахмон поручил хозяйственникам наряду с увеличением поголовья животных уделять первоначальное значение вопросам породистости и заготовки кормовых на два года.

Кампания сенокоса прошла с участием более 2500 жителей городов и районов Хатлонской области. Для завершения этой работы и участия в семинаре – совещании были задействованы 113 тракторов МТЗ, 33 дисковых косилок, 59 газонокосилок, 16 стогометателей, 18 прицепов и тракторных граблей и другая различная сельскохозяйственная техника.

Выбор местечка Гулобод для проведения семинара – совещания не случайно. Общая площадь этой местности составляет 427,13 гектаров, из которых на площади 190 гектаров посеяны пшеница, на 4 гектарах ячмень и на остальной части зерновые, богарная картошка и т. д. Сенная площадь здесь составляет более 215 гектаров.

Эмомали Рахмон дал указание ответственным лицам осуществлять с использованием всех имеющихся возможностей и большего привлечения населения организованную кампанию покоса природных трав и обеспечить заготовку корма на зимний период, так как по причине нынешней засушливой весны во многих регионах Хатлонской области выгорели сенные площади.

Глава государства здесь же ознакомился с опытом работы земледельца Раджабали Лакаева. Этот хозяйственник на богарных землях выращивает картошку, горох, ячмень и другие культуры. Глава государства особое внимание обратил на опыт выращивания богарной картошки в условиях холмистой местности. Раджабали Лакаев поблагодарил главу государства за проявленное внимание и сказал, что в нынешнем сезоне намеревается с каждого гектара получить по 33 центнеров пшеницы.

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