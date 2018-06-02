В Хороге воды много, но у населения в домах ее нет

Есть на земле большие города, жители которых страдают от нехватки питьевой воды: Алжир, Иерусалим, Мехико, Гавана. В основном такие города находятся вдали от крупных рек, водоёмов, просто в пустынных зонах. Мой родной Хорог – не мегаполис, не крупный промышленный город, и находится он не в пустыне Сахара и не возле стоянки кочевников Учкудук, что в Каракумах. Но жители почти 15 микрорайонов (а в городе их 20) живут практически без воды. Вы спросите: почему так получилось? Я вот тоже хотел бы знать…

В микрорайонах Тем, Аэропорт, Бизмич, Горгаз в конце июля выгорает растительность. Пейзажи с пожухлой травой и опавшей листвой в августе можно увидеть и в других маловодных микрорайонах.

Географически Хорог расположен в удобном месте. Теснина, или ущелье, где мы живем, имеет идеальный климат. Сам город - в окружении гор со снежными шапками. Город лежит между тремя полноводными реками: с юго-западной стороны протекает приграничная река Пяндж, на востоке – Гунт, а на юге – Шахдара. Одним словом, оазис среди гор и Эльдорадо для буйной растительности. Ну, конечно, это для тех, чья нога ещё не ступала на Памир, а в реальности тридцатитысячный Хорог - это глухомань, где проблемы питьевой и оросительной воды стоят очень остро.

Казалось бы, обеспечить водой город с 30 тысячами населения не так уж сложно. Разумеется, это в других странах, только не у нас.

Горожане отличаются от жителей сельской местности высоким уровнем культурности и комфортабельной жизни. В Хороге все наоборот. Живу я в центре - рядом почтамт, Хорогский госуниверситет. График подачи воды в нашем доме очень жесткий. Утром дают в шесть часов, через двадцать минут отключают. Вечером в пять часов повторяется тот же двадцатиминутный график. Кто успел тот – счастливец, кто нет – айда с коромыслом и ведрами к реке Гунт. Проблемы с водой у нас начались ещё в марте. То кран на кухне издавал звуки, похожие на шипение индийской кобры, то фонтаном заливал пол в ванной. Из-за малого напора воды термекс отключили, стиральная машина – автомат бездействует, а в унитаз льем воду из бачка ковшом. Вопреки всему этому как-то утром пришел контролёр и потребовал плату за воду. На мой протест, что восемь сомони с каждого человека, – это очень дорогой тариф, да ещё и при таком ужасном графике, он обиженно буркнул: «Я тут ни при чем. Мне велено собирать плату за использование воды, и всё».

Звоню в Водоканал. Поднимает трубку инженер Азизшо Озодамеров. На мой вопрос, почему нет воды, он спокойно отвечает: «Погода виновата».

– При чем тут погода? - недоуменно спрашиваю я.

- Из-за холодной погоды таяние ледников происходит очень медленно. Соответственно, уровень воды в реках уменьшается. Наш резервуар находится в ущелье Богевдара, в 15 километрах от Хорога.

- Понятно. А вы не скажете, как обстоит дело с резервуарами в Хуфаке и Сиёбдаре?

– Плохо, - слышу пессимистичный голос. - Зима была малоснежной. Воды в источниках Хуфак и Сиёбдара из-за засухи совсем мало осталось. Поэтому у нас проблемы на участках УПД, Тирчид, Шош-Хорог, Барджев и Хичордев. Оросительные каналы Додихудо и Темур полностью не отремонтированы. Поскольку воды для орошения нет, люди пускают питьевую воду на полив. Воруют воду, одним словом.

…Вечером моя дочь нерешительно попросила у меня помощи: «Папа, нам задали сочинение на тему «Самая большая проблема в вашем городе». Помоги мне, пожалуйста».

Вдвоем до поздней ночи пишем сочинение. Получился правдивый лепет подростка, и, главное, у нас был почти одинаковый взгляд на жизнь. Приведу отрывок из сочинения:

«Меня зовут Шамсоро. Я учусь в девятом классе. У жителей моего родного города много проблем, но никто об этом ничего не говорит. Это безработица, высокие цены на все (кроме сушеных ягод тутовника), наркомания, плохая экология (наши люди почему-то любят выбрасывать мусор в реку). Возможно, мне никто не поверит, но Хорог - это единственный город на планете, где есть только один светофор. Вот этот единственный светофор давно не работает. Проблем в городе достаточно, но самая нерешенная у нас пока - водная. Мы получаем мизерную долю воды. В сутки воду подают на 40 минут. У нас маленький сад с огородом. Воды в арыке у нас пока нет, поэтому часть малины уже высохла. Почвы в нашем городе песчаные и сильнокаменистые. Воду они не удерживают. Приходится поливать огород каждый день. Но воды все меньше и меньше. Папа говорит, что в советские времена весь народ чистил и ремонтировал все арыки и каналы. Теперь этим никто не занимается. Контролеры, которые собирают деньги у народа, говорят, что питьевую воду нельзя использовать на полив. Я знаю, это плохо, но народ не виноват. В долинах и на равнинах люди используют воду из рек. Большинство микрорайонов в Хороге расположено на холмах, поэтому использовать воду из рек здесь просто невозможно.

Я хочу, чтобы у нас была постоянная вода на кухне и в ванной. На уроке географии учитель сказал нам, что в городе Мехико живет более 20 миллионов человек. В этом городе постоянные проблемы с водой, но график подачи воды у них не такой, как у нас. Как хорошо, что в Хороге живут не миллионы. Хочется купаться, умываться каждый день, причем свежей, а не отстоявшей водой из бака. Ах, как хочется увидеть этот день. Мечтаю о том, чтобы этот долгожданный день наступил не в 2050 году, а сегодня».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus