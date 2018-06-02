АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2-3 ИЮНЯ 2018 ГОДА

2 июня - В Театре оперы и балета им. Айни в честь Международного дня защиты детей состоится концерт. Начало в 11 часов.

3 июня - На стадионе «Нефтяник» района Рудаки в рамках чемпионата Таджикистана состоится матч высшей лиги между «Куктош» – «Истиклол».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ИЮНЯ

1931 – Решение ЦК КПТ «Об организации в Ташкенте Таджикского Высшего агропедагогического института»

2004 - Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан единогласно принял Закон «О приостановлении применения смертной казни в РТ».

2010 - Депутаты утвердили: День таджикского языка теперь будет отмечаться в стране 5 октября;

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ИЮНЯ

День работников торговли, бытовых услуг и жилищно-коммунальных услуг.

1956 - Сдан в эксплуатацию Дилварзинский канал.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ИЮНЯ

1912 – Родился переводчик Эманнуил Муллокандов.

1940-2010 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Зафар Нозимов.

1941-2001 – Родился доктор филологических наук, профессор Толиб Хаскашев.

1962 – Родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Афзалшо Шадиев.

1962 – Родился композитор Алишер Латифзода.

1963 – Родился журналист Ёкуб Исмоилов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ИЮНЯ

1909-1989 – Родился Народный писатель Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Рахим Джалил.

1936 – Родился доктор филологических наук, профессор Ахмад Абдуллоев.

1945 – Родился писатель Маъруф Бабаджан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: 19-21 тепла, днем 38-40 тепла. – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 37-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью -2+3, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 26-31 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: 19-21 тепла, днем 38-40 тепла. – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 28-30 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.