Песня "Смуглянка" в исполнении воспитанников детского сада взорвала в мае этого года интернет

Говорят, канал YouTube – это телевидение нового века, которое смотрят миллионы людей одновременно. 1 июня в Международный день защиты детей мы захотели узнать, кто из талантливых детей стал самым известным в интернете. Предлагаем вам ТОП-7 самых популярных песен детей на таджикском языке.

Мухаммад Одилов, мальчик из Исфары, который в 5 лет спел песню из кинофильма «Танцор диско» и стал настолько популярным, что его в ноябре прошлого года пригласили на «Прямой эфир» Андрея Малахова с участием знаменитой индийской актрисы Хемы Малини.

Его выступление в ютубе набрало 2 млн 260 тысяч просмотров!

Маленький мальчик Джурабек Джураев из Узбекистана большой любитель творчества таджикского маэстро Далера Назарова. Известный хит «Чаки чаки борони бахор», исполненный этим юным талантом набрал более 2 млн просмотров в интернете. Это стало поводом для приглашения его на передачу Малахова о самых просматриваемых роликах Ютуба.

Муслихиддин Мирзоев стал популярным в 2011 году, когда на правительственном концерте в честь Дня матерей выступил с песней «Модарам» и своим очаровательным голосом поразил не только обычных слушателей, но и самого президента страны. Хотя за это время из мальчика Муслихиддин превратился в 20-летнего парня, его песня до сих пор крутится на ютубе, в общем она получила 1 млн 789 603 просмотров.

Воспитанники детского сада № 6 "Гулшан" Джаббор Расуловского района Согдийской области взорвали в мае этого года интернет, спев песню "Смуглянка". Ролик был размещен на ютюб-канале ТВ "Гулакандоз" и получил по различным подсчетам (судя по названиям и копиям роликов) более миллиона просмотров. Хотя эта песня была на русском языке, мы взяли ее в наш топ, так как она исполнена таджикскими детьми.

Интересно, что песенки на таджикском поют не только таджики. Русская девочка Валерия в свои 6 лет прекрасно спела на таджикском песню, которую исполняют Тахмина и репер Shon MC. У Лерочки почти 200 тысяч просмотров.

Кухзод Баротзода - школьник из кишлака Бахор Пенджикентского района, который с детства исполняет песни на таджикском. В рамках одного из проектов его песни записаны и выложены на ютубе. Одна из них набрала 38 410 просмотров.

Хотя детей, поющих на таджикском в ютубе можно найти немало, этот особенный мальчик, имя которого, к сожалению не указывается, очень интересно поет народные песни. Ну чем не заслуженный народный артист? Хотя у него всего порядка 3000 просмотров, он заслуживает от нас аплодисментов!

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus