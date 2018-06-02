Закрываем мы эту неделю с видео-рассказом о несравненной Малике Сабировой, чье имя вписано золотыми буквами в историю таджикского балета.

Мы ведь всегда слышали и читали о том, какая таджикская Жизель неповторимая на сцене, но в этом сюжете о ее закулисной жизни рассказал нам автор фильма «Малика» - Заур Дахте. Ее он знал лично, и сопровождал не раз в зарубежных гастролях.

22 мая был день рождения Малики, и этот ролик посвящается ее памяти.

Цель проекта «Салом, соседи!» проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

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