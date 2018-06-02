Сегодня после 20 лет простаивания вновь заработал капитально реконструированный и восстановленный некогда знаменитый городской пляж на правобережье Сирдарьи города Худжанда.

В церемонии открытия пляжа принял участие председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода. Он в сопровождении главы города Худжанда и других ответственных лиц ознакомился с условиями пляжа.

Первым делом делегация ознакомилась с условиями безопасности на пляже и организации функционирования службы согдийского областного Управления КЧС. Особое внимание глава области уделил вопросам спасения на воде и оказания экстренной помощи горожанам, особенно тем, кто не умеет плавать.

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Главу области проинформировали, что отделение областного Управления КЧС в Худжанде в настоящее время обеспечено современным оборудованием быстрого реагирования. При поддержке правительства страны приобретено новое оборудование и снаряжение – моторные и резиновые лодки, гидроциклы, патрульный катер, специальная автомашина спасения, аварийно-спасательное, водолазное снаряжение. Ежедневно 10 профессиональных спасателей несут службу.

В беседе с горожанами Ахмадзода сообщил, что городской пляж реконструирован с целью обеспечения отдыха и досуга жителей.

В ближайшем будущем в Худжанде будут восстановлены еще два простаивающих городских пляжа, где также будут построены искусственные бассейны для детей. Это будут пляжи, построенные с соблюдением всех международных стандартов, и они будут служить не только горожанам, но и гостям и зарубежным туристам», - отметил он.

Обновленный пляж оснащен всей необходимой инфраструктурой - освещением, душевыми кабинами и раздевалками, площадками для пляжного волейбола, настольного тенниса и др.

Общая площадь пляжа составляет 5 гектаров и на его реконструкцию потрачено 200 тысяч сомони.

Глава области дал указания организовать торговые точки и обеспечить соответствующие санитарные условия и чистоту на пляже.

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