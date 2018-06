Хотя Таджикистан не входит в ЕС и, соответственно, не имеет права принимать участие в вокальном конкурсе «Евровидение», наша соотечественница все же сможет выступить на этом международном конкурсе в следующем году с заявленной песней Manizha i am who i am. Правда, представлять она будет Россию.

Кандидатура уроженки Таджикистана Манижи Далеровны Хамраевой (Сангин), выступающей под творческим псевдонимом Manizha, выдвинута для участия в международном конкурсе «Евровидение» в 2019 году от России. Певицу с таджикскими корнями порекомендовала российская певица Юлия Самойлова, после того как не прошла в полуфинал песенного конкурса в этом году.

Кана Бейсекеев снял документальный фильм про Manizha Фото The Steppe

Музыкальное путешествие длиною в жизнь

Манижа проживает и занимается творчеством в России, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, куда переехала вместе с семьей в двухлетнем возрасте. Семья Усмоновых вынуждена была покинуть Таджикистан из-за гражданской войны, после того как их дом был подорван снарядом. К счастью, в этот момент дома никого не оказалось.

Через несколько месяцев Маниже исполнится 27 лет, из них двадцать два года она поет. Последние пять лет она стремительно набирает популярность в социальной сети Instagram - @manizha: на нее подписано более 300 тысяч человек, а ее короткометражные эксцентричные видеоролики оказались настолько востребованы пользователями соцсети, что за считаные часы набирают сотни тысяч просмотров и лайков, а к их созданию подключились профессиональные кинематографисты и продюсеры. Без сомнения, пока именно Instagram – главный двигатель карьеры Манижы. Она там заметная фигура.

В одном из своих интервью Манижа в шутку призналась, что отзывалась на музыкальные мелодии еще в утробе матери. Но все же главным человеком, который увидел в Маниже певицу, была ее бабушка – с ее подачи ныне популярная певица пошла в музыкальную школу по классу фортепиано. Правда через год она ее бросила и стала заниматься у частных педагогов.

Афиша концерта Manizha в Москве

Большие шаги маленькой девочки

Несмотря на юный возраст, наша соотечественница имеет богатый опыт выступлений на международных фестивалях и конкурсах, в которых Манижа начала учувствовать с 12 лет. Еще подростком она получила Гран-при международного конкурса молодых исполнителей Rainbow Stars в Юрмале, стала лауреатом первого организованного ТРК «Мир» фестиваля детского творчества стран СНГ «Луч надежды» и лауреатом четвертого международного фестиваля-конкурса Kaunas Talent.

В четырнадцать лет нынешняя кандидатка на участие в «Евровидении-2019» записала песни «Ангел мой», «Рыба в песке», «Танец любви», «Ту буди» на таджикском и русском языках, которые активно ротировались на радиостанциях в Таджикистане, а через год победила в конкурсе «Время зажигать звезды». Следом - в песенном конкурсе «Навои дил», организованном радиостанцией «Азия-Плюс».

Manizha на международном джаз-фестивале Фото tvoybro.com

Новую ступень творческого развития певицы ознаменовал выпуск хита «Пренебрегаю», взорвавший хит-парад «Русского радио», на протяжении нескольких месяцев находившийся в десятке лучших песен, а также транслировавшийся многими российскими радиостанциями и каналами, такими как «Муз-ТВ», RU.TV и «Первый музыкальный». Тогда же юная певица начала выступать под псевдонимом РуКола и стала финалисткой всероссийского конкурса «Пять звезд» в Сочи, исполнив песни «Небо Лондона» Земфиры, «Караван любви» Софии Ротару и собственную композицию «Поторопились».

Можно сказать, что в этот период Манижа и формируется как полноценная звезда, осознающая свою уникальность. Манижа сделала ставку на свой экстравагантный стиль и, кажется, не прогадала.

На сильный голос Манижы и неординарную подачу ею своего творчества обратил внимание российский музыкант Алексей Косов, более известный под псевдонимом Ассаи, который также отличается необычным музыкальным стилем. Они создают проект Krip De Shin, записывают альбом «ОМ» и дают ряд совместных концертов, что, конечно, приводит к очередному витку ее профессионального роста.

Фото sova.ponominalu.ru

Принципиально новый формат

Успешная Instagram-стори Манижы демонстрирует современные формы развития музыкальных возможностей, которые дают таланту социальные сети. В начале прошлого года Манижа заканчивает создание своего сольного альбома Manuscript, в котором представлено много авторских песен на русском языке, и снимает профессиональный клип на композицию «Люстра» на «Айфон». Альбом за короткий промежуток времени сумел достичь верхних позиций в российском iTunes, а клип набрал более полутора миллионов просмотров. Российская музыкальная пресса считает, что Manuscript стал тем рубежом, за которым – полноценная самостоятельная карьера.

С таким творческим путешествием длиной почти в целую жизнь двадцатишестилетней уроженки Таджикистана Манижи Сангин у России появляются неплохие шансы выступить на «Евровидении-2019» удачнее, чем в предыдущие годы, а нам можно гордиться своей соотечественницей.

