Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление отсутствием представителя Украины на прошедшем сегодня, 1 июня, в Душанбе заседании Совета глав правительств СНГ.

По итогам заседания Лебедев сообщил журналистам, что в саммите приняли участие премьер-министры шести стран-участниц СНГ и вице-премьеры четырех стран. Он с сожалением отметил отсутствие представителя Украины.

По словам Лебедева, Исполком СНГ до сегодняшнего дня не получил официального уведомления украинской стороны о выходе из состава Содружества.

Он выразил надежду, что Украина останется в составе СНГ, так как, по его мнению, «это, прежде всего, отвечает интересам самой Украины».

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на брифинге по итогам заседания Совета глав правительств СНГ отметил, что мероприятие прошло в конструктивной обстановке, основное внимание участников было уделено вопросам развития экономического сотрудничества в рамках Содружества.

Он считает, что прошедший в Душанбе саммит придаст новый импульс сотрудничеству между странами-участницами Содружества.

По итогам заседания подписано совместное заявление участников.

Сергей Лебедев проинформировал журналистов, что 27-28 сентября этого года в Душанбе состоится заседание глав государств СНГ.

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